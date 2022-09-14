ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor 'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Karşıyaka, tur atladı.TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Belediye Derincespor yenilgisinin ardından kupada moral kazanan yeşil-kırmızılıların gollerini 8'inci dakikada Fatih Ergen, 17'nci dakikada Kerem attı. Bergama'nın tek golü ise 84'üncü dakikada Kağan'dan geldi.8'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Emre'nin sağdan ortasını Fatih Ergen ön direkte kafayla ağlara yolladı: 0-1.17'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Fatih Ergen'le gelişen atakta topu Kağan'ın hatasıyla kapan Kerem, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi avladı: 0-2.54'üncü dakikada konuk ekipten Taha, ceza yayı üzerinden vurdu, kaleci Emir Akay iki hamlede topa sahip oldu.63'üncü dakikada Karşıyaka atağında sağdan Barış yerden kesti, ceza sahasında topla buluşan Emre kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.74'üncü dakikada sağdan Karşıyaka ceza sahasına giren Efe'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.84'üncü dakikada fark 1'e indi. Bekircan'ın sağdan kullandığı kornerden gelen topu kale önünde Kağan gole çevirdi: 1-2.Maç başka gol olmayınca bu skorla bitti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir haberleri: Bergama Belediyespor - Karşıyaka: 1-2 - Son Dakika

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