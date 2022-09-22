İzmir haberleri! Karşıyaka'da seferberlik var - Son Dakika
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İzmir haberleri! Karşıyaka'da seferberlik var

22.09.2022 11:45
İzmir haberleri! Karşıyaka'da seferberlik var

İzmir haberler: TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon şampiyon olarak 2'nci Lig'e dönmeyi hedefleyen Karşıyaka, cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8.5 yıl sonra oynanacak ilk seyircili maçta tribünleri doldurmak için seferberlik ilan etti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon şampiyon olarak 2'nci Lig'e dönmeyi hedefleyen Karşıyaka, cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8.5 yıl sonra oynanacak ilk seyircili maçta tribünleri doldurmak için seferberlik ilan etti. Hafta başından beri cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak Gema Polimer Şile Yıldızspor maçı için sosyal medyada çağrı yapan yeşil-kırmızılı taraftarlar, biletlere satışa sunulduğu ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Kulübün lisanslı ürün mağazalarının önünde bilet kuyrukları oluştu. Karşıyaka Belediyesi, ilçenin her tarafındaki reklam panolarını maça davet eden afişlerle süsledi.

Yeşil-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından Alsancak Stadı'nda oynanan eski maçların görüntülerini paylaşmaya başladı. Cumartesi günü 15 bin kapasiteli stadın büyük oranda dolması bekleniyor. Alsancak Stadı 2014 yılında çürük raporuyla kapatıldıktan sonra iç saha maçlarını Yeni Buca Stadı, İzmir Atatürk Stadı ve Bornova Stadı'nda oynamak zorunda kalan, yeni stadı da bir türlü yapılamayan Karşıyaka, bu sezon başında geçen sene yeniden açılan Alsancak'a dönmesine rağmen stattaki ilk karşılaşmasını cezası nedeniyle seyircisiz oynamak zorunda kalmıştı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Alsancak, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri! Karşıyaka'da seferberlik var - Son Dakika

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