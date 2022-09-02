Çift kadınlarda da Alara Ayaz-Eda Numanoğlu, çift erkeklerde ise Süleyman Deniz Gürsoy-Baran Söyler birinciliği elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

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