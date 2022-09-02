Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı

02.09.2022 18:22
Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

Alaçatı Tenis Kulübü'nde tek kadınlar finalinde Alara Ayaz'ı mağlup eden Duru Yağmur Durgun, erkeklerde ise Baran Söyler'i yenen Birtan Duran birinciliğe ulaştı.

Çift kadınlarda da Alara Ayaz-Eda Numanoğlu, çift erkeklerde ise Süleyman Deniz Gürsoy-Baran Söyler birinciliği elde etti.

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Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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