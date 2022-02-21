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İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti - Son Dakika

İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti

21.02.2022 12:21
İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Spor kenti İzmir" hedefi doğrultusunda İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen kentin ilk duatlonu tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Spor kenti İzmir" hedefi doğrultusunda İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen kentin ilk duatlonu tamamlandı. Koşu-bisiklet- koşu şeklinde yapılan organizasyona 500'ün üzerinde atlet katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Triatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği 2 günlük Duatlon İzmir Türkiye Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda erkekler elit kategorisinde Arda Tepe, gençlerde Taha Eren Coşgun, genç A'da Emir Aracı, genç B'de Taha Eren Coşgun, yıldızlarda Arda Aracı, paratriatlette Uğurcan Özer, paratriatlet PTVİ2'de Halil İbrahim Arslan, paratriatlet PTVİ3'te Utkuhan Baydar, paratriatlet PTS4'de Tahir Erdemir, paratriatlet PTS5'de Uğurcan Özer, M3'te Eren Moray, M3 A'da Eren Moray, M3 B'de Yağız Sarıkaya rakiplerinden önce finiş çizgisini ön sırada geçmeyi başardı.

Kadınlar elit kategorisinde Esra Gökcek, gençlerde ve genç A'da Selinay Tuğçe, genç B'de Nehir Sümer, yıldızlarda Irmak Şereflioğlu, paratriatlette ve paratriatlet PTS5'de Miray Ulaş, M3'te ve M3 B'de Ecrin Çınar, M3 A'da ise Delfin Eylül Avcı şampiyon olup birincilik kürsüsüne çıktı.

Şampiyonanın son gününde 33'ü kadın toplam 231 sporcu Kent Ormanı içindeki koşu ve bisiklet  parkurunda madalya kazanmak için mücadele etti. İlk gün 23 kategorilerde dereceye giren sporcuların belirlendiği organizasyonun son gününde de yaş kategorilerindeki sıralamalar belli olarak ödülleri verildi.

İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti
İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti
İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti
İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti
İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti
İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti
İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti
İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti - Son Dakika Spor


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