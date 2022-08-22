İzmir takımları, bu hafta taraftarını mutlu edemedi - Son Dakika
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İzmir takımları, bu hafta taraftarını mutlu edemedi

22.08.2022 15:34
İzmir takımları, bu hafta taraftarını mutlu edemedi

İzmir'in Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden 3 takımı Altay, Altınordu ve Göztepe, bu hafta oynadıkları maçlarda galip gelemeyerek taraftarını mutlu edemedi.

İzmir'in Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden 3 takımı Altay, Altınordu ve Göztepe, bu hafta oynadıkları maçlarda galip gelemeyerek taraftarını mutlu edemedi.

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Altınordu, sahasında oynadığı maçta Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç boyunca etkili bir performans sergileyemeyen kırmızı-lacivertliler, sahadan puansız ayrıldı. İzmir'in bir diğer temsilcisi Altay ise Pendikspor deplasmanındaydı. Siyah-beyazlılar, maçın başından sonuna kadar büyük bir mücadele örneği sergilese de bir türlü golü bulamadı. Karşılaşmanın uzatma sürelerinde ise duran toptan kalesinde gol gören Altay, İstanbul'dan eli boş döndü.

Son olarak dün akşam oynanan maçta Göztepe, Erzurumspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip maça etkili başladı ve ilk devrenin bitimine 1 dakika kala öne geçti. İkinci yarıda etkili performansını sürdüremeyen Göztepe, 81. dakikada rakibinin penaltıdan bulduğu golle 1 puana razı olmak durumunda kaldı.

Bu sonuçlarla İzmir kulüpleri, ikinci hafta maçları sonunda taraftarlarının beklentisini karşılayamadı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir takımları, bu hafta taraftarını mutlu edemedi - Son Dakika

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