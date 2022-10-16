İzmir spor haberi: Menemen FK'de yüzler asıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir spor haberi: Menemen FK'de yüzler asıldı

16.10.2022 12:01
İzmir spor haberi: Menemen FK'de yüzler asıldı

İzmir haberlerine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başı yeni yapılanmaya giden ve hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Futbol Kulübü, son haftalarda düşüşe geçti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başı yeni yapılanmaya giden ve hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Futbol Kulübü, son haftalarda düşüşe geçti. Son olarak dün evinde Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertliler galiibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Evinde İnegölspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 kaybeden İzmir temsilcisi Bitexen Düzcespor ve Isparta 32 Spor'la berabere kaldı. Mutlak galibiyet için çıktığı Arnavutköy Belediyespor'a da yenilen Menemen FK 14 puanda kalarak üst sıralardan uzaklaştı.


YORUMLAR
500
İzmir haberleri | Karşıyaka'dan 2'de 2 İzmir haberleri | Karşıyaka'dan 2'de 2 Son dakika haber! İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli dev operasyon Son dakika haber! İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli dev operasyon
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberi: Menemen FK'de yüzler asıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
13:12 Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
13:15 Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste
12:58 Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 15:38:07. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir spor haberi: Menemen FK'de yüzler asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement