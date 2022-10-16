TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başı yeni yapılanmaya giden ve hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Futbol Kulübü, son haftalarda düşüşe geçti. Son olarak dün evinde Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertliler galiibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Evinde İnegölspor 'u 2-1 mağlup ettikten sonra Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 kaybeden İzmir temsilcisi Bitexen Düzcespor ve Isparta 32 Spor'la berabere kaldı. Mutlak galibiyet için çıktığı Arnavutköy Belediyespor'a da yenilen Menemen FK 14 puanda kalarak üst sıralardan uzaklaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir spor haberi: Menemen FK'de yüzler asıldı - Son Dakika

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