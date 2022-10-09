TFF 2'nci Lig 9'uncu hafta maçında Isparta 32 Spor ile Menemen Futbol Kulübü Isparta Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı ve ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta iki ekipte gol bulamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Puanını 10'a yükselten Isparta 32 Spor, gelecek haftayı BAY geçirecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir spor haberi | Menemen Futbol Kulübü: 0-0 - Son Dakika

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