İzmir spor haberi | Menemen Futbol Kulübü: 0-0 - Son Dakika
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İzmir spor haberi | Menemen Futbol Kulübü: 0-0

09.10.2022 23:48
İzmir spor haberi | Menemen Futbol Kulübü: 0-0

İzmir spor haberine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Isparta 32 Spor sahasında Menemen Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Isparta 32 Spor sahasında Menemen Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 2'nci Lig 9'uncu hafta maçında Isparta 32 Spor ile Menemen Futbol Kulübü Isparta Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.  İlk yarısı ve ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta iki ekipte gol bulamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Puanını 10'a yükselten Isparta 32 Spor, gelecek haftayı BAY geçirecek.


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İzmir haber! Isparta 32 Spor: 0 Menemen Futbol Kulübü: 0 İzmir haber! Isparta 32 Spor: 0 Menemen Futbol Kulübü: 0 Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Isparta, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberi | Menemen Futbol Kulübü: 0-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir spor haberi | Menemen Futbol Kulübü: 0-0 - Son Dakika
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