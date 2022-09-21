İzmir spor haberleri: Karşıyaka'da kaptan varsa sorun yok

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyetle yarışa ortak olan Karşıyaka, takım kaptanlarından Cenk Özbey'in ilk 11'de oynadığı 90 dakikalardan zaferle ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kadroda 2013'ten bu yana 10'uncu sezonunu geçirip yıllardır ilk 11'in değişilmezi olan 31 yaşındaki stoper bu sezon 2-0 kazanılan Nevşehir Belediyespor deplasmanında 90 dakika forma giydikten sonra iç sahada Belediye Derincespor maçında 25 yaş kontenjanına takılıp sürpriz bir şekilde kadroya alınmadı.

Kaf-Kaf, Cenk'in tribünde oturduğu o maçı 1-0 kaybederken, tecrübeli futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bergama Belediyespor deplasmanında formasına tekrar kavuştu. Bergama'yı 2-1'le eleyen yeşil-kırmızılılarda Cenk, 3-1 kazanılan son 1922 Konyaspor deplasmanında da ilk 11'de 90 dakika forma giydi. Karşıyaka'da Konya deplasmanında İhsan Furkan ve yeni transfer Recep kontenjana takılırken, yeşil-kırmızılı takım lig ve kupada Cenk'in 11'de oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı.

BİLETLER SATIŞTA

Ligde cumartesi günü Gema Polimer Şile Yıldızspor önünde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8.5 yıl sonra taraftarıyla bulaşmaya hazırlanan Karşıyaka'da biletler satışa çıktı. Sezonluk kombine kartların da 600 ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışının sürdüğü Kaf-Ka'ta Şile maçının bilet fiyatları öğrenci 20, maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP A-C 150, VIP B 300 TL olarak açıklandı. Biletler maç gününe kadar kulübün lisanslı ürün mağazalarında, maç günü de stat gişelerinde satılacak.