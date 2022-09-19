İzmir spor haberleri | Karşıyaka gücünü gösterdi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Karşıyaka, ilk 3 haftada deplasmanda 2 önemli rakibini yenerek gücünü kanıtladı. İlk hafta Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup ettikten sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta Belediye Derincespor'a tek golle yenilmenin şokunu yaşayan Karşıyaka, kaybını 1922 Konyaspor önünde telafi etti. Murat'ın 75, Hüseyin Mert'in 86'ncı dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan rakibini Onur Kolay'ın 53 ve 90, Emre Gemici'nin 76'ncı dakikadaki golleriyle 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip 3 haftada 6 puanla Play-Off hattına yerleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde Bergama Belediyespor'u da deplasmanda 2-1 yenerek eleyen Karşıyaka, bu sezon lig ve kupada deplasmanda çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı. İzmir ekibinde geçen hafta sonradan oyuna girdiği maçta Derincespor önündeki performansı eleştirilen yıldız transfer Emre Gemici, ilk 11'de başladığı son sınavlarda Bergama deplasmanında asist yapıp, 1922 Konyaspor önünde de yeşil-kırmızılı formayla ilk golünü attı. Sezon başında Bayburt Özel İdarespor'dan alınan 10 numara Onur Kolay ise ilk 3 haftada takımın en skoreri oldu. İlk 11'in değişilmezi olan 31 yaşındaki Onur, Nevşehir'e 1, Konya'ya 2 gol atıp 3 maçta 3 gole ulaştı.