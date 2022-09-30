Son 3 günde 2'nci, 6 gün içinde ise 3'üncü maçına çıkacak sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın, yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Düzcespor karşılaşmasını kazanıp geçen haftaki Anagold 24Erzincanspor mağlubiyetini telafi edeceklerini belirten Töraydın, "Kupada Bigaspor'la çekişmeli bir maç oynadık. 2 gün sonra ise lig müsabakasına çıkacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir spor haberleri: Kupa yorgunu Menemen FK'nın rakibi Düzce - Son Dakika

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