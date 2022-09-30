İzmir spor haberleri: Kupa yorgunu Menemen FK'nın rakibi Düzce - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir spor haberleri: Kupa yorgunu Menemen FK'nın rakibi Düzce

30.09.2022 11:00
İzmir spor haberleri: Kupa yorgunu Menemen FK'nın rakibi Düzce

İzmir habere göre Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında dün evinde Bigaspor'u 3-2 yenerek yoluna devam eden TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, yarın 7'nci hafta karşılaşmasında Bitexen Düzcespor'la karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında dün evinde Bigaspor'u 3-2 yenerek yoluna devam eden TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, yarın 7'nci hafta karşılaşmasında Bitexen Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Son 3 günde 2'nci, 6 gün içinde ise 3'üncü maçına çıkacak sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın, yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Düzcespor karşılaşmasını kazanıp geçen haftaki Anagold 24Erzincanspor mağlubiyetini telafi edeceklerini belirten Töraydın, "Kupada Bigaspor'la çekişmeli bir maç oynadık. 2 gün sonra ise lig müsabakasına çıkacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Aydın haberi: Nazilli Belediyespor siftah arıyor Aydın haberi: Nazilli Belediyespor siftah arıyor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Bigaspor, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberleri: Kupa yorgunu Menemen FK'nın rakibi Düzce - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:43 Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
16:13 Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi
16:06 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim uyarısı: Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak
16:00 Bella Hadid, zayıflamak için sağlığını riske attı! Hiçbir şey yemeyip, 2 paket sigara ve enerji içeceği içiyor
16:00 Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Rusya'ya AB ülkelerinden ortak tepki: Bu kararı asla tanımıyoruz
15:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarına umut veren paylaşım: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız
15:52 Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 17:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir spor haberleri: Kupa yorgunu Menemen FK'nın rakibi Düzce - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement