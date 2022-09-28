İzmir spor haberleri... Menemen FK kupada Bigaspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında yarın evinde Bigaspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Gamze Durmuş Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma tek eleme usulüne göre oynanacak. Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık uzatma devreleri oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışlarında turu geçen ekip belli olacak.
Teknik direktör Özden Töraydın, Bigaspor karşılaşmasını kazanıp kupada da yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
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