İzmir spor haberleri... Menemen FK kupada Bigaspor'la oynayacak - Son Dakika
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İzmir spor haberleri... Menemen FK kupada Bigaspor'la oynayacak

28.09.2022 11:44
İzmir spor haberleri... Menemen FK kupada Bigaspor'la oynayacak

İzmir haberi: TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında yarın evinde Bigaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında yarın evinde Bigaspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Gamze Durmuş Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma tek eleme usulüne göre oynanacak. Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık uzatma devreleri oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışlarında turu geçen ekip belli olacak.

Teknik direktör Özden Töraydın, Bigaspor karşılaşmasını kazanıp kupada da yollarına devam etmek istediklerini söyledi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberleri... Menemen FK kupada Bigaspor'la oynayacak - Son Dakika

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