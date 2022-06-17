İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Enver Yılmaz, Türkiye Triatlon Federasyonu yetkilileri Serkan Şimşek, Caner Algün, Mert Onaran ve Bayezid Bozacıoğlu'nun da katıldığı çalıştayda triatlonun güncel sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İzmir Triatlon Çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika

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