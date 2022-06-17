İzmir Triatlon Çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Triatlon Çalıştayı gerçekleştirildi

17.06.2022 17:23
İzmir Triatlon Çalıştayı gerçekleştirildi

İzmir Triatlon İl Temsilciliği tarafından "İzmir Triatlon Çalıştayı" yapıldı.

İzmir Triatlon İl Temsilciliği tarafından "İzmir Triatlon Çalıştayı" yapıldı.

İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Enver Yılmaz, Türkiye Triatlon Federasyonu yetkilileri Serkan Şimşek, Caner Algün, Mert Onaran ve Bayezid Bozacıoğlu'nun da katıldığı çalıştayda triatlonun güncel sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştayda il genelinde faaliyetlerin artırılması konusunda görüş bildirildi.

Moderatörlüğünü Triatlon İl Temsilcisi Adnan Yahşi'nin yaptığı çalıştay, sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlandı.

YORUMLAR
500
Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra kadın pilot yarışacak Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra kadın pilot yarışacak Kılıçdaroğlu, İzmir'de Çiftçilere Seslendi: Hepiniz Üretin ve Sakın Umutsuzluğa Kapılmayın. Kılıçdaroğlu, İzmir'de Çiftçilere Seslendi: Hepiniz Üretin ve Sakın Umutsuzluğa Kapılmayın.
Kaynak: AA

Türkiye, gençlik, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Triatlon Çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:15:36. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Triatlon Çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement