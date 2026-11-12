İzmir Valiliği erkek voleybol takımı 10 takımlı Ege turnuvasını set vermeden kazandı - Son Dakika
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İzmir Valiliği erkek voleybol takımı 10 takımlı Ege turnuvasını set vermeden kazandı

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İzmir Valiliği erkek voleybol takımı 10 takımlı Ege turnuvasını set vermeden kazandı
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İzmir Valiliği erkek voleybol takımı, Afyonkarahisar'da 10 takımın katıldığı Ege Bölgesi turnuvasında şampiyon oldu. Tüm maçlarını set vermeden kazanan İzmir Valiliği, 18-23 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nın Ege Bölgesi voleybol turnuvasında, İzmir Valiliği erkek voleybol takımı şampiyon oldu.

Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda oynanan ve bölge illerinin birincileri ile ikincilerinden oluşan 10 takımın katıldığı organizasyonda İzmir Valiliği, tüm karşılaşmalarını set vermeden kazanarak birinciliği elde etti.

Turnuvada Fethiye Kaymakamlığı ikinci, Denizli Valiliği üçüncü, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise dördüncü sırayı aldı.

İzmir Valiliği, 18-23 Kasım'da 7 bölgeden 14 takımın katılımıyla ev sahipliğini üstleneceği Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA
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