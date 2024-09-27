İzmir ve Manisa Takımlarından İsim Değişikliği

Spor

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden köklü İzmir takımlarından Bergama Sportif Faaliyetler ile Manisa temsilcisi Turgutluspor, 4'üncü hafta maçları öncesi isim değişikliğine gitti. 4'üncü Grup'ta mücadele eden iki Ege ekibinden Bergama ekibinin ismi İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü olurken, Turgutluspor'un adı ise 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar olarak değişti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1984'te kurulan Turgutluspor ise yaklaşık 50 milyon TL'lik borcu nedeniyle geçen ay olağanüstü genel kurula giderek şirketleşme kararı almıştı.

İzmir'in Bergama ilçesinde 1970 yılında Bergamaspor adıyla kurulup 1998'de Bergama Belediyespor, 2022'de şirketleşip Ekmas Sportif Faaliyetler'in bünyesine geçti. Bu dönemde Bergama FK olarak anılsa da Bergama Belediyespor ismiyle mücadele eden kırmızı-lacivertli kulüp geçen sezon Bergama Sportif olarak müsabakalarda yerini aldı. Yıllardır iç saha maçlarını Bergama'da oynarken bu sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tercih eden Bergama Sportif, Kulüp Başkanı Ahmet Çoruhlu'nun soyadını temsil ederek mücadele edecek.