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İzmirli Sporcu Gürkan Karadağ, Dünya Şampiyonu Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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İzmirli Sporcu Gürkan Karadağ, Dünya Şampiyonu Olmayı Hedefliyor

23 yaşındaki İzmirli boksör Gürkan Karadağ, uluslararası organizasyonlarda kazandığı kemerlerle dikkat çekiyor. Karadağ, önce UBO Dünya Şampiyonluğu'nu, ardından WBC'de dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. Genç sporcu, 5 yılda birçok başarı elde ederek kemer koleksiyonu yapmıştır.

İzmirli Sporcu Gürkan Karadağ, Dünya Şampiyonu Olmayı Hedefliyor
01.01.2024 - 11:32,
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Boksta kısa sürede uluslararası alanda adını duyuran İzmirli sporcu Gürkan Karadağ, dünyanın zirvesine çıkan ilk Türk boksör olmayı hedefliyor. Henüz 23 yaşındaki sporcu ağır sıklette katıldığı uluslararası organizasyonlarda UBA (Uluslararası Boks Birliği) Asya Şampiyonluğu, UBO (Evrensel Boks Organizasyonları) Avrupa Şampiyonluğu gibi kemerleri kazanıp ilkleri başardı. Genç yaşında profesyonel kariyerinde çıktığı tüm maçlarda nakavtla galip gelen Gürkan Karadağ, gözünü önce 18 Şubat'ta yapılacak UBO Dünya Şampiyonluğu kemerini almaya, ardından dünyanın en prestijli boks organizasyonu olan WBC'de (Dünya Boks Konseyi) dünya şampiyonu olan ilk Türk boksör olmaya dikti.

Sorunlu bir mahalle ortamında büyüdüğünü, babasının teşvikiyle 11 yaşından önce kick boksa başladığını söyleyen Gürkan Karadağ, "Daha sonra dövüş sporlarını severek zamanla boksa geçiş yaptım. Boksta orta ve hafif sıklette Avni Yıldırım ve Selçuk Aydın gibi iyi sporcularımız var ama ben kendime WBC klasmanında kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonluğunu kazanan ilk sporcumuz olan merhum Sinan Şamil Sam'ı örnek alıyorum. Onun sayesinde boksa geçtim. Kimse onun gibi olamaz. Onun yürüdüğü yolda yürüyüp WBC'de dünya şampiyonluğuna kadar ulaşan ilk Türk sporcu olmak istiyorum. Önce 18 Şubat'taki UBO Dünya Şampiyonası'nda ülkeme bir gurur daha yaşatıp, ardından WBC klasmanında kemere ulaşmayı hedefliyorum. Tüm İzmir ve Türkiye'nin desteğini bekliyorum" diye konuştu.

5 YILDA KEMER KOLEKSİYONU YAPTI

Profesyonel boks kariyerine 2018'de 18 yaşındayken başlayan Gürkan Karadağ, 5 sene içinde kemer koleksiyonu yaptı. Genç yaşta Türkiye Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanını kazanan Gürkan, UBA Asya Şampiyonluğu, WJF Dünya Ağır Sıklet Altın Kemeri, Türkiye Boks Komisyonu Akdeniz Şampiyonluğu, F5 Şampiyonluğu Altın Kemeri ve UBO Avrupa Altın Kemeri gibi başarılar elde etti. Dünya genelindeki tüm boks karşılaşmalarının ve boksörlerin güncel kayıtlarının tutulduğu Boxrec listelerinde 683'üncü sırada olan Gürkan, 29 Aralık'ta Balıkesir'de çıktığı 6 raundluk son maçında rakibi Orhan Namlı'yı ikinici raundda nakavt etti. Başarılı sporcu önümüzdeki şubat ayında UBO Dünya Şampiyonluğu, ardından da martta WBC Middle East Kemer maçlarına çıkacak.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor İzmirli Sporcu Gürkan Karadağ, Dünya Şampiyonu Olmayı Hedefliyor - Son Dakika


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