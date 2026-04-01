İzmirliler Kosova Maçını Dev Ekranda İzledi

İzmir'de vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı maçı kurulan dev ekrandan izledi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova-Türkiye maçını izlemek için Buca Belediyesi tarafından Hasanağa Parkı'nda dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar maçı izlemek için parkta toplandı.
İzmirliler, müsabakanın başlangıcında İstiklal Marşı'nı okudu, ardından A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.
Milli takım forması giyerek ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı seyreden vatandaşlar, maç boyunca alkışlarla milli takımı destekledi.
Karşılaşmayı Türkiye'nin 1-0 kazanmasının ardından vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak kutlama yaptı.
