İzmirspor, Çeşme Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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İzmirspor, Çeşme Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

İzmirspor, Çeşme Belediyespor\'u 3-1 Mağlup Etti

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta İzmirspor, Çeşme Belediyespor'u evinde 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Maçta İzmirspor'un gollerini Batuhan Dinçer Yokuş ve Sezer Orhonsayın kaydetti.

18.01.2025 19:46  Güncelleme: 19:54
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ikinci devre ilk maçında İzmirspor, sahasında Çeşme Belediyespor'u 3-1 yendi. Aldığı bu galibiyetle 32 puana ulaşan İzmirspor maç fazlası ile lider olurken, Çeşme Belediyespor ise 12 puanda kaldı ve 14. sırada haftayı tamamladı.

Karşılaşmaya istekli ve atak başlayan İzmirspor, 32. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş'un golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Çeşme Belediyespor beraberlik için yüklense de 43. dakikada İzmirspor Sezer Orhonsayın'ın kaydettiği golle devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 55. dakikada Sezer Orhonsayın yeniden sahneye çıktı ve İzmirspor'u 3-0 öne geçiren golün sahibi oldu. Çeşme Belediyespor'un tek golü ise 86.dakikada Ethem Eren Vardar'dan geldi. Kalan sürede başka gol olmadı ve İzmirspor, konuk ettiği Çeşme Belediyespor'u 3-1 yenerek 3. puanın sahibi oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmirspor, Çeşme Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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