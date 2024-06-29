İzmirspor'da Teknik Direktörlük Görevine Erkan Aslan Getirildi - Son Dakika
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Spor

İzmirspor'da Teknik Direktörlük Görevine Erkan Aslan Getirildi

İzmirspor\'da Teknik Direktörlük Görevine Erkan Aslan Getirildi

İzmirspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Erkan Aslan'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Ayrıca, Agah Oktay Yılmaz sportif direktörlük görevini üstlenecek ve transferlerde önemli rol oynayacak.

29.06.2024 12:16
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İZMİR,

BÖLGESEL Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Aslan getirildi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol şubemiz deneyimli teknik adam Erkan Aslan ile anlaşma sağlamıştır. Antrenörlük kariyerine Manisaspor'da başlayan Erkan Aslan; Somaspor, Manisaspor, Ödemişspor, Kınık Belediyespor, Manisa Sanayispor, Yunus Emre Belediyespor ve Muğlaspor'da teknik direktörlük yaptı" ifadelerine yer verildi.

SPORTİF DİREKTÖR YILMAZ OLDU

İzmirspor'da sportif direktörlük görevini ise Agah Oktay Yılmaz'ın üstleneceği bildirildi. Futbola Göztepe'de başlayıp Balçova Bld, İzmirspor, Bozyakaspor, Atillaspor, Aydınspor 1923, Çiğli Bld, Balçova Yaşamspor, Çine Madranspor, Bodrum FK, Somaspor, Payasspor, Aliağa Futbol, Kuşadasıspor, Sultangazi, Kullar 1975 ve son olarak Çeşme Belediyespor'da oynayan Yılmaz, futbolu bıraktıktan sonra İzmirspor'a döndü. Agah Oktay Yılmaz'ın yapılacak transferlerde de önemli rol alacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmirspor'da Teknik Direktörlük Görevine Erkan Aslan Getirildi - Son Dakika

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