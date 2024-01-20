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İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-87 mağlup etti. İzmit Belediyespor, maç boyunca üstün bir performans sergiledi ve rahat bir galibiyet elde etti.

İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u farklı mağlup etti
20.01.2024 - 16:33,
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında İzmit Belediyespor konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-87 mağlup etti.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Kerem Yılmaz, Safa Halit Çakır, Gündoğan Ali Balaban

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 28, Gergana İvanova 15, Sierra Lashe Calhoun 25, Derya Kavak 2, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 7, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 15, Sena Işık 11, Betül Kutlu 20, Nuran Tutsak 9, Öykü Taşkın 24, Elanur Demir 8

Başantrenör: Ekin Baş

1. Periyot: 40-19 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 66-46 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 106-60 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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