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İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Kerem Yılmaz, Safa Halit Çakır, Gündoğan Ali BalabanMehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 28, Ivanova 15, Calhoun 25, Derya Kavak 2, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 7, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5Hatay...

İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u farklı mağlup etti
20.01.2024 - 16:58,
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Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Kerem Yılmaz, Safa Halit Çakır, Gündoğan Ali Balaban

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 28, Ivanova 15, Calhoun 25, Derya Kavak 2, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 7, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 15, Sena Işık 11, Betül Kutlu 20, Nuran Tutsak 9, Öykü Taşkın 24, Elanur Demir 8

1. Periyot: 40-19

Devre: 66-46

3. Periyot: 106-60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-87 yendi.

Kaynak: AA
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Kerem Yılmaz, Kocaeli, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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