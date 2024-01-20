Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Kerem Yılmaz, Safa Halit Çakır, Gündoğan Ali Balaban
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 28, Ivanova 15, Calhoun 25, Derya Kavak 2, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 7, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 15, Sena Işık 11, Betül Kutlu 20, Nuran Tutsak 9, Öykü Taşkın 24, Elanur Demir 8
1. Periyot: 40-19
Devre: 66-46
3. Periyot: 106-60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-87 yendi.
Son Dakika › Spor › İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika