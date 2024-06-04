İzmit Belediyespor Yüzme Takımı Bölge Müsabakalarından Başarıyla Döndü - Son Dakika
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İzmit Belediyespor Yüzme Takımı Bölge Müsabakalarından Başarıyla Döndü

İzmit Belediyespor Yüzme Takımı, Arena Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarında başarılı bir performans sergiledi. 17 sporcu ve 3 antrenörle katılan takım, tüm yüzücülerin barajı geçerek madalya kazandığı müsabakalardan başarıyla döndü.

04.06.2024 15:52
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İzmit Belediyespor Yüzme Takımı, Arena Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarından başarıyla döndü.

Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren İzmit Belediyespor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bursa'da organize edilen 10 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Grup Müsabakalarına katıldı. 17 sporcu ve 3 antrenör ile müsabakalarda yer alan İzmit Belediyespor, elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. 17 yüzücünün tamamı yarıştıkları stillerde barajı geçerek madalya aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor Yüzme Takımı Bölge Müsabakalarından Başarıyla Döndü - Son Dakika

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