İzmit Belediyesporlu kadın atletler İzmir'den 3 şampiyonlukla dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediyesporlu kadın atletler İzmir'den 3 şampiyonlukla dönüyor

20.07.2022 00:57
İzmit Belediyesporlu kadın atletler İzmir'den 3 şampiyonlukla dönüyor

İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Kulüpler Atletizm Yarışması'nda İzmit Belediyespor Kadın Takımı bireysel performanslarda 3 şampiyonluk elde ederken, takım halinde ise 3'üncü oldu.

İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Kulüpler Atletizm Yarışması'nda İzmit Belediyespor Kadın Takımı bireysel performanslarda 3 şampiyonluk elde ederken, takım halinde ise 3'üncü oldu.

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Kulüpler Atletizm Yarışması'nda boy gösterdi. Hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılara imza atan İzmit Belediyesporlu atletler, topladıkları 103 puan ile 3'üncü oldu. İzmit Belediyespor'un 3'üncü olduğu organizasyonda 7 takım yarışmalarda yer aldı. 123 puan toplayan Batman Petrolspor birinci olurken, 107 puan toplayan Mardin Atletizm Takımı 2'nci sırada yer aldı. İzmit Belediyespor Atletizm Takımı ise 103 puan toplayarak altındaki takımlara fark atarken, Mardin'in sadece 4 puan altında kalarak Süper Lig'i kıl payı kaçırdı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İzmir'de sadaka kutusunu çalan hırsızlar kamerada Son dakika haberi | İzmir'de sadaka kutusunu çalan hırsızlar kamerada Çeşme Belediye Başkanı Oran: 'Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor' Çeşme Belediye Başkanı Oran: 'Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor' Denizden erkek cesedi çıktı Denizden erkek cesedi çıktı
Kaynak: İHA

Atletizm, Kocaeli, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmit Belediyesporlu kadın atletler İzmir'den 3 şampiyonlukla dönüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da onlarca vatandaş içme suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı! 10 kişi yoğun bakımda...
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:12:49. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesporlu kadın atletler İzmir'den 3 şampiyonlukla dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement