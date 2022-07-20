İzmit Belediyesporlu kadın atletler İzmir'den 3 şampiyonlukla dönüyor

İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Kulüpler Atletizm Yarışması'nda İzmit Belediyespor Kadın Takımı bireysel performanslarda 3 şampiyonluk elde ederken, takım halinde ise 3'üncü oldu.

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Kulüpler Atletizm Yarışması'nda boy gösterdi. Hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılara imza atan İzmit Belediyesporlu atletler, topladıkları 103 puan ile 3'üncü oldu. İzmit Belediyespor'un 3'üncü olduğu organizasyonda 7 takım yarışmalarda yer aldı. 123 puan toplayan Batman Petrolspor birinci olurken, 107 puan toplayan Mardin Atletizm Takımı 2'nci sırada yer aldı. İzmit Belediyespor Atletizm Takımı ise 103 puan toplayarak altındaki takımlara fark atarken, Mardin'in sadece 4 puan altında kalarak Süper Lig'i kıl payı kaçırdı. - KOCAELİ