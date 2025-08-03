İzmit Körfezi\'nde Açık Su Yarışı

Kocaeli'de düzenlenen 3. Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'na katılan 343 sporcu, İzmit Körfezi'ni yüzerek geçti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Körfezin iki yakası bir araya geliyor" sloganıyla düzenlenen yarışlarda, 11-65 yaş aralığındaki 343 sporcu mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarış, sporcuların 2 bin 600 metrelik parkuru tamamlamasıyla sona erdi.

Gölcük'teki Değirmendere sahilinden İzmit Körfezi'ne atlayan yüzücüler, Derince sahilindeki bitiş noktasında karaya çıktı.

Çeşitli illerden 526 sporcunun kayıt yaptırdığı ve 261'i erkek 82'si kadın sporcunun mücadele ettiği yarışlarda 42 hakem görev aldı.

Sporcuları bitiş noktasında karşılayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, sporcularla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yarışmacılara ve destek veren ailelerine teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesinin Marmara Denizi'nde yürüttüğü Dip Çamuru Projesi'ne değinen Abiş, "Körfezimizin nasıl değiştiğini, çevresel yönden nasıl olumlu gelişme gösterdiğini görebiliriz. Dip çamuru temizliği ile körfezimiz karşıdan karşıya yüzeceğimiz bir yer haline geldi. O yüzden bu yarışmanın kazananı ya da kaybedeni olmayacak." ifadelerini kullandı.

Sporculara ödüllerini ve madalyalarını Abiş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve beraberindeki protokol üyeleri takdim etti.???????