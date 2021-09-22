İzmit'te wakeboard heyecanı

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda birçok sportif etkinlik düzenleyen İzmit Belediyesi, bu kez ekstrem sporlardan wakeboard ile İzmitlilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Avrupa Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle bu yıl "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ekstrem spor etkinliği düzenledi. 'Hareketlilik Haftası' kapsamında özel bireylerle yüzme etkinliği, çevre temizliği, yürüyüş ve güvenli bisiklet sürüş aktiviteleri düzenleyen Spor İşleri Müdürlüğü dün de wakeboard keyfi yaşattı.

Ekstrem sporlarla hareketliğin sağlanması amacıyla wakeboard gösterisini ve uygulamalı eğitimle birlikte halkın wakeboard denemelerini içeren etkinlik gerçekleştirildi. Gölkay Park Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen wakeboard gösterisine çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ