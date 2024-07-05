İznik Gölü'nde Gençler Rüzgara Karşı Mücadele Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İznik Gölü'nde Gençler Rüzgara Karşı Mücadele Etti

İznik Gölü\'nde Gençler Rüzgara Karşı Mücadele Etti

İznik Gölü'nde gerçekleştirilen yelken yarışlarında gençler rüzgara karşı muhteşem mücadeleler verdi. İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışlarına 50 sporcu ve 7 spor kulübü katıldı.

05.07.2024 16:20  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik Gölü'nde gerçekleştirilen yelken yarışlarında gençler rüzgara karşı muhteşem mücadeleler verdi.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa Yelken İl Temsilciliği ve İznik Belediye spor Kulübü organizasyonuyla İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışlarına 50 sporcu ve 7 spor kulübü katıldı. Optimist ve Ilca 4 ve Ilca 6 kategorilerinde gerçekleşen yarışlar 5-6-7 Temmuz tarihlerinde İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde devam edecek.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Geçtiğimiz yıllarda İznik gölünde başlattığımız yelken sporuyla bugün bir çok ulusal müsabakaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İznik Belediyespor Kulübü bünyemizde yetişen sporcularımız ilçemizi bu müsabakalarda temsil ederek önemli derecelere imza atıyor. Bugün de ilçemizde başlayan İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları göl üzerinde muhteşem görüntüler oluşturuyor. Bu vesile ile yarışan tüm kardeşlerimize başarılar diliyor, yarışların gerçekleşmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza, hakemlerimize, antrenör ve teknik ekiplere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

İznik Gölü, İznik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İznik Gölü'nde Gençler Rüzgara Karşı Mücadele Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
15:37 TFF, CAS’a başvuramıyor Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 17:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: İznik Gölü'nde Gençler Rüzgara Karşı Mücadele Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement