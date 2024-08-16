İZVAK Başkanı Ali Erten, Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan ile bir araya geldi - Son Dakika
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Spor

İZVAK Başkanı Ali Erten, Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan ile bir araya geldi

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan'la bir araya geldi. İZVAK, Manisa FK ile işbirliği ve dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.

16.08.2024 12:20
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İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan'la bir araya geldi.

İZVAK'tan yapılan açıklamada, Erten'in başkan vekili Talat Papatya'nın da bulunduğu heyetle Yasemin Bulut Aktan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erten, İzmir takımları olarak, en yakın komşuları ve kardeş takımları Manisa FK ile işbirliği ve dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.

Futbolun birleştirici gücüne inandıklarını bildiren Erten, "Manisa, bir futbol kentidir. Türkiye'nin en güçlü altyapılarından birine sahip. Binlerce çocuğumuza ve gencimize spor imkanı sağlıyor. Spor ve özelinde futbol, evrensel dostluğa hizmet ediyor. Futbol dışı konular, futbolun içinde olmamalı. Kulüplerimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin, spor yoluyla topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Bu anlamda çok önemli bir toplumsal görevi yerine getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan da kulübe yönelik itibarsızlaştırma girişimleriyle karşı karşıya olduklarını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Biz işimiz olan futbola odaklanırken, birileri de bizi siyasete çekmek istiyor. Biz, adının başında 'Manisa' olan bir futbol kulübüyüz. Ege ve Türk futbolunun gelişmesi, büyümesi için çalışıyoruz. Amacımız, Türk futboluna daha çok futbolcu yetiştirmek, milli takımlarımıza daha çok futbolcu gönderebilmek. Futbol okullarımızda, akademimizde ve A takımımızda sayısız genç futbolcumuz var. Bunların gelişmesi, madde bağımlılığından uzaklaşması, spora yönelmesi bizim tek gayemiz. Tüm yıldırmalara rağmen, asılsız iddialara rağmen biz işimizi yapmaya, saha içinde kalmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İZVAK Başkanı Ali Erten, Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan ile bir araya geldi - Son Dakika

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