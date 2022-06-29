Jabeur ve Alcaraz, Wimbledon'da 3. tura yükseldi

Cameron Norrie (9), Jaume Munar'ı 3-2, Jannik Sinner (10) ise Mikael Ymer'i 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

Erkeklerde Carlos Alcaraz, dünya 53'üncüsü Tallon Griekspoor ile oynadığı 2. tur maçını 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazandı. Bu sezonki formuyla dikkatleri üzerine çeken Alcaraz, Wimbledon'da ilk defa 3. tura yükseldi.

Kaynak: AA

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