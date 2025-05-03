Jakirovic: 1 Puanla Tatmin Olmalıyız - Son Dakika
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Spor

Jakirovic: 1 Puanla Tatmin Olmalıyız

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, Alanyaspor maçı sonrası 1 puanın önemini vurguladı.

03.05.2025 20:03
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- Sergej Jakirovic: "Aldığımız 1 puanla tatmin olmamız gerekiyor"

ANTALYA - Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic Alanyaspor maçının ardından, "Bugünkü maç hakikaten çok zor bir maçtı. Onlar da baskı kurmaya çalıştılar ama biz kalemizi iyi savunduk. Aldığımız 1 puanla tatmin olmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Bugünkü maç hakikaten çok zor bir maçtı. Özellikle ilk yarıda iyi değildik diyebilirim. Toplu ve topsuz oyunda yeterince iyi değildik ve sonrasında kendi kalemize attığımız golle ilk yarı böyle bitti. İkinci yarı başlangıcında bir sistem değişikliğine gittik. Bunun akabinde de ikinci yarının başında Ramazan'la çok güzel bir gol attık. Bundan sonraki süreçte Alanyaspor'un üstümüze geleceğini biliyorduk. Onlar da baskı kurmaya çalıştılar ama biz kalemizi iyi savunduk diye söyleyebilirim. Geçişlerde de özellikle Cardoso ile yakaladığımız pozisyonlar oldu. Toplayken biraz daha sakin kalabilirdik. Cardoso'nun yakaladığı pozisyonlardan birisinde kaleci çok iyi çıkardı. İkincisinde de kaleye giden topu savunma oyuncusu kurtardı. Sonuçta buradan bugün beraberlikle ayrılıyoruz ve bu aldığımız 1 puanla tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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