Jakirovic: Takımımın Mücadelesi Harika

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'la berabere kalan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, takımının ortaya koyduğu oyundan son derece memnun olduğunu söyledi.

Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma öncesi seslendirilen İstiklal Marşı'nı milli maç olmamasına rağmen tüm stattın eşlik etmesinin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Takımımı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik eden Jakirovic, şunları kaydetti:

"Oyuncularım çok iyiydiler. Çok iyi mücadele ettiler. Üç gündür buradayız. Tabii ki çok fazla şeyi değiştirecek durumumuz yoktu ama takımdaki o enerjiyi sahada da gördük. Taktiksel plana bağlı kaldılar. Bu bizim için çok önemli bir noktaydı. Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık ama maç içinde onlara karşı daha iyi oynadığımızı da gösterdiğimizi düşünüyorum. Birçok gol fırsatı bulduk. Bunlardan yararlanamadık. Çok kolay bir şekilde, Trabzonspor kalecisinin maçın adamı olduğunu söyleyebilirim."