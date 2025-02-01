Jakirovic: Takımımın Mücadelesi Harika - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jakirovic: Takımımın Mücadelesi Harika

Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Jakirovic, Trabzonspor karşısında takımlarını tebrik etti.

01.02.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'la berabere kalan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, takımının ortaya koyduğu oyundan son derece memnun olduğunu söyledi.

Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma öncesi seslendirilen İstiklal Marşı'nı milli maç olmamasına rağmen tüm stattın eşlik etmesinin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Takımımı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik eden Jakirovic, şunları kaydetti:

"Oyuncularım çok iyiydiler. Çok iyi mücadele ettiler. Üç gündür buradayız. Tabii ki çok fazla şeyi değiştirecek durumumuz yoktu ama takımdaki o enerjiyi sahada da gördük. Taktiksel plana bağlı kaldılar. Bu bizim için çok önemli bir noktaydı. Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık ama maç içinde onlara karşı daha iyi oynadığımızı da gösterdiğimizi düşünüyorum. Birçok gol fırsatı bulduk. Bunlardan yararlanamadık. Çok kolay bir şekilde, Trabzonspor kalecisinin maçın adamı olduğunu söyleyebilirim."

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Trabzonspor, Kayserispor, Bellona, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jakirovic: Takımımın Mücadelesi Harika - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
20:18 Icardi İstanbul’a döndü, herkes yanındaki güzele baktı Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
19:18 İşte vahşetin perde arkası 17 yaşındaki genç, ailesini “büyük“ aşkı için katletmiş İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
18:47 ABD’de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
07:50 Galatasaray’ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı
07:20 Fatih Terim’i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim
05:00 ABD’de bir uçak kazası daha Yerleşim yerine düştü ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
02:00 Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı
01:46 Fitch, Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
01:34 Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı
00:47 Hamas, Gazze’de 183 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı Hamas, Gazze'de 183 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 21:44:09. #1.13#
SON DAKİKA: Jakirovic: Takımımın Mücadelesi Harika - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.