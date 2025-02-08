Jakirovic: Tehlikeli Bölgeden Çıkmak İstiyoruz - Son Dakika
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Jakirovic: Tehlikeli Bölgeden Çıkmak İstiyoruz

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Kayserispor'un teknik direktörü Jakirovic, Konyaspor galibiyetinin ardından tehlikeli bölgeden çıkmak istediklerini belirtti.

08.02.2025 20:32
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- Sergej Jakirovic: "Tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Takımımı mücadeleden dolayı kutluyorum. Maça tam istediğimiz gibi başlayamadık. Konya daha iyi başladı. Bilal'in iki önemli pozisyonu var. Sonra iyi oynadık, güzel goller attık ve 2-0 öne geçtik. İlk yarının sonlarına doğru gol yedik. İkinci yarı da sakin kalabilirsek rakip daha çok risk alacak ve üzerimize gelecekti, bunu oyunculara da söyledim. Biz de kontrataklar ile cezalandırabilecektik. Düşündüğümüz gibi gelişti. Kontrataktan 3-1'i yakaladık. Takım 2 aydır kazanamıyor. Oyuncuların üzerinde korku oluştu. Topu indirip oynayabilirdik ama bunu yapamadık. Maçın sonunda da bir pozisyon oldu ve bizim lehimize bir karar oldu. Takımın gösterdiği performanstan memnunum" diye konuştu.

Tehlikeli bölgeden çıkmak istediklerini dile getiren Jakirovic, "Sihirli sözcüklerim yok. Burada takım bütünlüğü, oyuncuların gösterdiği mücadele çok önemliydi. 10 gündür buradayız. Oyunculara isteklerimizi söylemiştik. Bireysel olarak da konuşuyoruz. Taktiksek konuların üzerine eğiliyoruz. Bunlarla ilgili konuştuk. 2 maç 4 puan. İyi başlangıç diyebiliriz. Önümüzde rakiplerimizle puan farkı var. Bu farkı azaltmak adına bu 4 puanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Jakirovic: Tehlikeli Bölgeden Çıkmak İstiyoruz - Son Dakika

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