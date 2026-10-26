Jandarma Gücü\'nün 16 sporcusu Vigo\'daki Avrupa oyunlarında 101 madalya kazandı

Jandarma Gücü, 40 ülke temsilcisinin katıldığı Polis ve İtfaiye Oyunları'nda 60 altın, 27 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 101 madalya kazandı.

Jandarma Gücü; atıcılık, yüzme, aquathlon, atletizm, oryantiring, bilek güreşi, güreş, judo, kick boks ve boks olmak üzere 10 branşta derece elde etti.

İspanya'nın Vigo şehrinde 09-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 11. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunlarına Jandarma Gücü takımlarının 16 sporcusunun tamamı madalya ile ödüllendirildi.