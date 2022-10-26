Iniesta yaşadığı olay sonrası depresyona girdiği zamanı anlattı: Karıma sarılmak yastığa sarılmak gibiydi - Son Dakika
Üye Girişi

Iniesta yaşadığı olay sonrası depresyona girdiği zamanı anlattı: Karıma sarılmak yastığa sarılmak gibiydi

26.10.2022 20:24

Japon ekibi Vissel Kobe forması giyen futbolcu Andres Iniesta, 2009 yılında yakın arkadaşı Dani Jarque'nin yaşamını yitirmesinden sonra depresyona girdiğini açıkladı. Çok zor günler geçirdiğini söyleyen İspanyol orta saha, "Yaşama isteğimi kaybetmiştim. Karıma sarılıyordum ama yastığa sarılmak gibiydi, hiçbir şey hissetmiyordum." dedi.

Barcelona efsanesi olan ve şu an kariyerini Vissel Kobe takımında sürdüren Andres Iniesta, 2009'da depresyona girdiğini ve hastalığa yakalanmasından sonraki süreci anlattı.

"HİÇBİR ŞEY HİSSETMİYORDUM"

Sporx'in aktardığı habere göre yakın arkadaşı Dani Jarque'yi toprağa verdikten sonra Iniesta depresyona girdi. O zamanları anlatan İspanyol yıldız, "Günün en güzel zamanlarında haplarımı alıp uyumaya gidiyordum. Yaşama isteğimi kaybetmiştim. Karıma sarılıyordum ama yastığa sarılmak gibiydi, hiçbir şey hissetmiyordum" ifadelerini kullandı.

"DEPRESYON HERKESİ ETKİLEYEBİLİR"

Iniesta ayrıca, "Terapiye gitmeye devam ediyorum çünkü kendimi bulmam gerekiyor. Profesyonellerin, akıl hastalığı ve depresyon hakkında konuşmalarını dinlemekten keyif alıyorum. Zamanla hayat size depresyonun ve akıl hastalığının herkesi etkileyebileceğini gösteriyor. Bunun maddi şeylerle ilgisi yok. Her şeye sahip olabilirim ama hayatın sorunlarıyla yüzleşmek hala zor" dedi.

YORUMLAR
500
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Endonezya'yı 2-1 yendi 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Endonezya'yı 2-1 yendi Futbol: UEFA Gençlik Ligi 2. Tur Futbol: UEFA Gençlik Ligi 2. Tur

Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iniesta yaşadığı olay sonrası depresyona girdiği zamanı anlattı: Karıma sarılmak yastığa sarılmak gibiydi - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Zonguldak Valiliği, Edip Akbayram'ın konserini iptal etti! Ünlü sanatçı konu hakkında açıklama yaptı
20:02 Turabi'den, Acun Ilıcalı'ya sitem dolu mesaj! Cevap jet hızında geldi
20:00 Iniesta yaşadığı olay sonrası depresyona girdiği zamanı anlattı: Karıma sarılmak yastığa sarılmak gibiydi
19:28 Galatasaray'ın hakem Ali Palabıyık'a tepkisi devam ediyor! İşte GS TV'de yayınlanan o haber
19:24 AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi
18:57 İran'ın Şiraz kentinde türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı
18:42 Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun
18:42 Ev sahibinden şaşkınlık yaratan kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler ne yorum yapacağını şaşırdı
17:32 İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Banka kartları artık İstanbulkart yerine kullanılabilecek
17:25 Fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçirdi! Personelin ani müdahalesi ile duran kalp tekrar çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 20:46:56. #1.11#
SON DAKİKA: Iniesta yaşadığı olay sonrası depresyona girdiği zamanı anlattı: Karıma sarılmak yastığa sarılmak gibiydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement