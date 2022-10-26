Barcelona efsanesi olan ve şu an kariyerini Vissel Kobe takımında sürdüren Andres Iniesta, 2009'da depresyona girdiğini ve hastalığa yakalanmasından sonraki süreci anlattı.
Sporx'in aktardığı habere göre yakın arkadaşı Dani Jarque'yi toprağa verdikten sonra Iniesta depresyona girdi. O zamanları anlatan İspanyol yıldız, "Günün en güzel zamanlarında haplarımı alıp uyumaya gidiyordum. Yaşama isteğimi kaybetmiştim. Karıma sarılıyordum ama yastığa sarılmak gibiydi, hiçbir şey hissetmiyordum" ifadelerini kullandı.
Iniesta ayrıca, "Terapiye gitmeye devam ediyorum çünkü kendimi bulmam gerekiyor. Profesyonellerin, akıl hastalığı ve depresyon hakkında konuşmalarını dinlemekten keyif alıyorum. Zamanla hayat size depresyonun ve akıl hastalığının herkesi etkileyebileceğini gösteriyor. Bunun maddi şeylerle ilgisi yok. Her şeye sahip olabilirim ama hayatın sorunlarıyla yüzleşmek hala zor" dedi.
Son Dakika › Spor › Iniesta yaşadığı olay sonrası depresyona girdiği zamanı anlattı: Karıma sarılmak yastığa sarılmak gibiydi - Son Dakika