Japonya'da Yusuf Dikeç'e ilginç lakap - Son Dakika
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Spor

Japonya'da Yusuf Dikeç'e ilginç lakap

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ve gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'e olan ilgi giderek artıyor. Atış yaparkenki tavrıyla kısa sürede bütün dünyada ikon haline gelen Dikeç Japonya'da da gündem oldu. Japonlar, Dikeç'e ''MUKAKIN-OJISAN'' şeklinde bir lakap taktı.

18.11.2024 11:11  Güncelleme: 11:18
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2024 Paris Olimpiyatları Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, yazın tüm dünyada gündem olurken bir anda en çok tanınan isimlerden biri olmuştu.

Japonya'dan Nikkan Sports News'ten Ichiro Sasaki, Egemen Çidar'a sporcu hakkında özel açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlarda atışı esnasında eli cebinde, oldukça sakin bir tavır takınan Dikeç, diğer sporcuların aksine ne bir koruyucu kulaklık ne de görüş avantajı sağlayabilecek lensler kullandı. Bu sakinlik de tüm dünyada gündem oldu.

LAKAP TAKTILAR

Japonların Yusuf Dikeç'i bu kadar çok sevmesini açıklayan Sasaki, "O çok havalı çünkü minimum ekipmanla madalya kazandı. Diğer sporcular çok pahalı ekipmanlar giyiyordu. Online oyunlar Japonya'da çok popüler ve para harcamak size oyunda avantaj sağlayabilir. Para harcamadan kazanmak zordur. Bu bağlamda, para harcamadan başarılı olan kişilere büyük saygı duyuluyor. Biz ona "MUKAKIN-OJISAN" diyoruz. MUKAKIN-OJISAN, oyunda fazla para harcamayan yaşlı adam anlamına geliyor" dedi.

Japonya\'da Yusuf Dikeç\'e ilginç lakap

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Son Dakika Spor Japonya'da Yusuf Dikeç'e ilginç lakap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat eser içinde ORAMAKOMA BURAMAKO diyorlar :) 30 7 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    Bu uygulamanın Ferhat eseri ve onun hakkında iyi kötü yorum yapanları engellemesi lazım. 28 5 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Klasik türkiye örneği bir başarı al sonra yat aşağı gelsin paracıklar 2 16 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat eser denilenYaratık Galatasaray ı ağzından düşürmediği sürece bizde yorumlara devam edeceğiz 7 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu kadar abartmayın Hiç Birşey için değmez 4 3 Yanıtla
  • Hakan Keskin:
    Bende japonya da yaşıyorum burada bir iş arkadaşım benden önce yusuf dikeç i tanıyordu ve bana olimpiyat taki videoyu gösterdi. Gerçekten burada yusuf dikeç popüler. 2 0 Yanıtla
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