Japonya\'da Yusuf Dikeç\'e ilginç lakap

Spor

"CHP yönetimi kendi tarihleri ile ilgili hiçbir şey bilmiyor"

2024 Paris Olimpiyatları Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, yazın tüm dünyada gündem olurken bir anda en çok tanınan isimlerden biri olmuştu.

Japonya'dan Nikkan Sports News'ten Ichiro Sasaki, Egemen Çidar'a sporcu hakkında özel açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlarda atışı esnasında eli cebinde, oldukça sakin bir tavır takınan Dikeç, diğer sporcuların aksine ne bir koruyucu kulaklık ne de görüş avantajı sağlayabilecek lensler kullandı. Bu sakinlik de tüm dünyada gündem oldu.

LAKAP TAKTILAR

Japonların Yusuf Dikeç'i bu kadar çok sevmesini açıklayan Sasaki, "O çok havalı çünkü minimum ekipmanla madalya kazandı. Diğer sporcular çok pahalı ekipmanlar giyiyordu. Online oyunlar Japonya'da çok popüler ve para harcamak size oyunda avantaj sağlayabilir. Para harcamadan kazanmak zordur. Bu bağlamda, para harcamadan başarılı olan kişilere büyük saygı duyuluyor. Biz ona "MUKAKIN-OJISAN" diyoruz. MUKAKIN-OJISAN, oyunda fazla para harcamayan yaşlı adam anlamına geliyor" dedi.