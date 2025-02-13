Japonya'dan Bolu'ya Ziyaret

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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Eğitim, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulması Bölümü Başkanı Iwasa Takaaki, Bolu'da milli cimnastikçilerle buluştu.

Bir dizi ziyaret için Bolu'ya gelen Iwasa, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'i ziyaret etti, kentteki spor tesisleri, spor yatırımları ve sporcular hakkında bilgi aldı.

Karaçayır Mahallesi Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki trampolin salonunu da gezen Iwasa, burada milli sporcularla bir araya geldi, trampolinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan Sinan Cankurt ile sohbet etti.

Daha sonra Murat Canbaş Cimnastik Salonu'na geçerek artistik cimnastik yapan sporcularla görüşen Iwasa, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine, Bolu'daki tesisleri çok beğendiğini söyledi.

Iwasa, "Japonya'da da tabii ki ulusal standartlarda tesisler var ama buradaki gibi hepsinin tek bir yerde toplanmasının harika olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin cimnastik branşında 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazandığını anımsatan Iwasa, ziyaretinde görüştüğü sporcuların disiplinli davranışlarına hayran kaldığını dile getirerek, "Bugün burada tanıştığım herkes disiplinli ve saygılı gözüküyordu. Japon gençlerinin de buradan öğrenmesi gereken şeylerin olduğunu düşündüm. Türkiye ve Japonya dost ülkeler olduğu için spor alanında da karşılıklı işbirliklerinin, etkileşimlerin ilerlemesinden çok mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

Çelen ise son yıllarda Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Cimnastik Federasyonu arasında çok güzel ilişkiler oluştuğunu anlatarak, kendisinin de Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Japon Morinari Watanabe'nin yardımcısı olduğunu hatırlattı.

Watanabe'nin aday olduğunda ilk Türkiye'ye gelip Bolu'daki salonu ziyaret ettiğine değinen Çelen, Japonya'nın sporda çok üst düzeyde olduğunu vurguladı.

Çelen, Japonya'nın birçok branşta olimpiyat şampiyonu yıldız sporcusunun bulunduğundan bahsederek, "Tesislerimizi beğenmesi gerçekten güzel oldu. Spor elçisi, aynı zamanda spor-eğitim başkanı. Sporcularla görüştü. Belki buradan işbirliği fırsatı, Bolu'dan veya oradaki bir şehirden kardeş kulüp, şehir gibi işbirliği ile eğitim fırsatı yakalayabiliriz. Japonya, cimnastikte zaten dünyanın en iyi ülkelerinden biri. Bu ziyaretin gelecek adına umut vadeden bir ziyaret olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güler de tesisleri ziyaret eden Iwasa'ya sporun Bolu'da hangi seviyede olduğunu anlattıklarını, yaptıkları görüşmeler sonucu da yol haritası belirlediklerini kaydetti.