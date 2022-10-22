32 yaşındaki Japon oyuncu, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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32 yaşındaki Japon oyuncu, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

22.10.2022 15:11

Japonya 3. Lig ekibi Tegevajaro Miyazaki takımında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Masato Kudo, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi.

Japonya 3. Lig ekibi Tegevajaro Miyazaki, bir dönem Japonya Milli Takımında da oynayan 32 yaşındaki futbolcusu Masato Kudo'nun geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

DURUMU KÖTÜLEŞİNCE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Masato Kudo, 3 Ekim günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, deneyimli futbolcuya beyinde sıvı birikmesi olarak bilinen hidrosefali teşhisi konulmuştu. 11 Ekim günü ameliyata alınan Kudo, operasyon sonrası durumunun kötüye gitmesi sebebiyle yoğun bakıma alındı. Masato Kudo, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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"KAHRAMANLIĞINI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima, Kudo'nun ölümü sonrası yaptığı açıklamada; "Onu, Kashiwa'nın genç takımında Tatsuma Yoshida (Ventforet Kofu'nun şu anki menajeri) tarafından çalıştırıldığında fark etmiştim. Doğu Asya Kupası'ndaki ilk şampiyonluğumuza katkıda bulunan kahramanlığını asla unutmayacağım birisiydi. Vefat etmesi inanılmaz derecede acımasız. Ailesinin, takım arkadaşlarının ve destekçilerinin neler hissettiğini düşündüğümde kelimelerim tükeniyor." dedi.

Dünya futbolu yasta! 32 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

MLS'TE OYNARKEN BEYİN SARSINTISI GEÇİRMİŞTİ

2016 yılında MLS için ülkesinden ilk kez ayrılan Kudo, sezona iyi başlamasına rağmen yaşadığı korkunç sakatlık sebebiyle bu kariyerine uzun süre devam edemedi. Vancouver Whitecaps forması giyerken rakip kaleciyle çarpışan Kudo beyin sarsıntısı geçirmiş, yere düşmesinin şiddetiyle de çenesini kırmıştı. Kudo, geçirdiği ameliyat sonrası futbola geri dönmüştü.

MLS, AVUSTRALYA VE JAPONYA'DA ANILDI

Masato Kudo'nun ölümü sebebiyle MLS ekiplerince sosyal medyadan anıldı. Avustralya ve Japonya'da ise maçlar öncesi Kudo anısına saygı duruşu yapıldı.

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