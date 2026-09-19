Jasmin Paris, Barkley Maratonu\'nda kadınların güçlü olmadığı iddiasını çürüttü

"Bu yarış kadınlar için çok zor. Bunu yapacak kadar güçlü değiller."Bunlar, dünyanın en zorlu ultra maratonlarından biri olan Barkley Maratonu'nun yarış direktörü Lazarus Lake'in sözleri. Bugüne kadar yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bu yarışı sadece 20 kişi tamamlayabildi.2015'te yaptığı konuşmada dile getirdiği bu iddiayı, bir İngiliz ultra maraton koşucusu dokuz yıl sonra çürüttü.İskoçyalı Jasmin Paris, 60 saatlik bitiş süresinin bitimine sadece bir dakika 39 saniye kala yaklaşık 160 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayarak tarihe geçti ve adını ultra maraton tarihine altın harflerle yazdırdı.Ama artık yalnız değil. Geçtiğimiz yaz, Derbyshire'dan İskoçya'ya uzanan zorlu Montane Summer Spine Race yarışında ilk kez kadınlar birincilik ve ikincilik elde etti. Rachel Entrekin, Mayıs ayında Arizona'daki Cocodona 250 yarışında yeni bir parkur rekoru kırarak bu yarışı kazanan ilk kadın oldu. Geçen ay ise Sophie Woods, Via Alpina yarışını tamamlayarak genel rekoru geliştirdi. Görünüşe göre kadın koşucular artık sadece ultra dayanıklılık yarışlarına katılmakla kalmıyor, erkek rakipleriyle yarışıyor, rekorlar kırıyor ve bazı durumlarda yarışları doğrudan kazanıyorlar. Tüm bunlar, bu tür zorluklara belki de daha uygun oldukları yönünde görüşleri beraberinde getirdi.Peki bunun bilimsel bir kanıtı var mı? Kadınların dayanıklılık egzersizlerinde (altı saatten fazla süren her türlü egzersiz) gerçekten fizyolojik veya psikolojik avantajları var mı? Varsa, gelecekte bu tür rekorların daha çok kırıldığını görebilir miyiz?'Cinsiyet temelli hız farkı' nasıl azalıyor?Maraton da dahil koşu mesafelerinde, erkekler ve kadınlar arasında ortalama %10-12'lik bir performans farkı bulunuyor.Erkekler genellikle daha güçlü ve daha büyük bir aerobik kapasiteye sahip.Ancak mesafe arttıkça, bu fiziksel avantajlar önemini yitirmeye başlıyor ve aradaki fark daralıyor.RunRepeat'in Uluslararası Ultra Koşucular Birliği ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği ve 20 yılı aşkın amatör ultra koşu verilerini inceleyen bir araştırmaya göre, 160 kilometrelik yarışlarda "cinsiyetler arası hız farkı" %0,25'e düşüyor. 300 kilometreyi aşkın üzerindeki mesafelerde kadınların daha hızlı olma potansiyeli var.Peki, bunun sebebi ne olabilir?Exeter Üniversitesi'nden dayanıklılık performansı uzmanı Profesör Andy Jones'a göre, kadınların daha uzun mesafelerde veya sürelerde daha iyi performans göstermesinin üç olası fizyolojik açıklaması var.Yağ metabolizması – kadınların yağ depoları daha yüksek ve bu yağı daha verimli bir şekilde yakıyorlar, bu da daha uzun süre istikrarlı bir enerji kaynağı sağlıyor.Kaslar – kadınların kas lifleri oksijen açısından daha verimli ve "yavaş kasılan" lifler olarak biliniyor. Bu lifler dayanıklılık gerektiren aktiviteler için daha uygun.Yorgunluğa dayanıklılık – kadınlar uzun süreli dayanıklılık egzersizlerinde daha fazla güçlerini koruyor.Ancak, 2019'da Eliud Kipchoge'nin iki saatin altında maraton koşma mücadelesinde önemli bir rol oynayan Jones, bu alandaki bilimin "geride" olduğunu vurguluyor."Daha kısa mesafeler için olduğu kadar somut kanıt yok çünkü daha kısa mesafeler uzun zamandır oldukça detaylı bir şekilde inceleniyor" diyor. Bu görüşü, İngiltere Spor Enstitüsü'nde kadın sporcuların sağlığı ve performansı bölümünün eş başkanı Dr. Richard Burden da paylaşıyor ve sonuçlara varılmadan önce çok daha fazla bilgi toplanması gerektiğini düşünüyor."Şu anda sadece tahmin yürütüyoruz... Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülen ve ultra maraton etkinlikleri için elverişli olan bazı fizyolojik adaptasyonlar kesinlikle var. Ancak bunların daha iyi belirlenmesi ve daha fazla çalışma yapılması gerekiyor."'Bu tamamen zihinsel güçle ilgili'Ancak fizyoloji sizi sadece bir yere kadar götürüyor. Günler süren yarışlar, uyku yoksunluğu, aşırı arazi ve koşullar gibi ultra dayanıklılık gerçekleri, bitiş çizgisine giden yolun fiziksel olduğu kadar zihinsel de olduğu anlamına geliyor.Sophie Woods'a göre, kadınların avantajlı olduğu nokta işte burası."Önemli olan başlangıçta en hızlı kişi olmak değil" diyor. "Önemli olan hazırlık, zihinsel güç ve işler ters gittiğinde bile azimle devam edebilmek."Yeni Zelandalı koşucu Via Alpina'da kırdığı rekor sırasında, beklenmedik durumlarla karşılaşmak zorunda kaldı. Güzergahını daha uzun ve tehlikeli hale getiren orman yangınlarının yol açtığı aksaklıklardan, at sineği sürülerine kadar."Çok yorgundum ve sayıları çok fazlaydı, tamamen çıldırmak ve ağlamak istiyordum ama yapamadım çünkü hareket etmeyi bırakırsam beni ısırmaya başlıyorlardı" diyor."Bence kadınlar uyum sağlama ve devam etme konusunda gerçekten çok iyiler ve bir şeye başladıktan sonra bitiş çizgisine ulaşana kadar ilerlemeye devam etmemiz gerektiğini biliyorlar."Bu görüşe, geçen ay Alpler'deki prestijli Ultra-Trail Mont Blanc CCC yarışını iki kez kazanan ilk kadın Yngvild Kaspersen de katılıyor. Zaferini, antrenmanlarında kendine uyguladığı "zihinsel oyuna" bağlıyor.Profesyonel koşuculuk hayatını pratisyen hekimlik mesleğiyle dengeleyen Norveçli, kadın ultra maraton koşucularının bu kadar güçlü olmasının nedeninin, topluluk içindeki eşsiz dayanışma olduğuna da inanıyor."Biz rakipleriz ama aynı zamanda birbirimizi motive ediyoruz, birbirimize ilham veriyoruz, yarışlarda daha iyi olmak için birbirimizi zorluyoruz" diyor. "Bu yıl [UTMB'de] podyumlara bakarsanız, ne kadar yakın olduğumuzu ve orada nasıl birlikte koştuğumuzu görürsünüz. Bu çok özel ve bu kadın grubunun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum."

Peki, kadınların neden daha dirençli olabileceğini açıklayabilir miyiz?Sporcu beslenmesi ve hormonal sağlık konusunda uzmanlaşmış spor diyetisyeni Renee McGregor, cevabın kadın vücudunun kendisinde olduğuna inanıyor."Kadınlar ergenliğe adım attıkları anda, dalgalanan bir hormonal sistemle karşı karşıya kalıyor" diyor. "Bunun için kendimize asla hak ettiğimiz değeri vermiyoruz, bunu kadın olmanın kabul edilmiş bir parçası olarak görüyoruz. Ama aslında bu başlı başına bir dayanıklılık gerektiriyor ve bence direncimizin büyük bir kısmı da buradan geliyor."Kendisi de bir ultra maraton koşucusu olan McGregor, kadın koşucuların uzun mesafe yarışlarında erkeklere göre daha disiplinli ve dengeli tempo stratejileri sergilediğini ve bunun da kendi deyimiyle kadınların "beyin bankasını" en iyi şekilde kullandıklarını gösteren araştırmalara işaret ediyor.McGregor, "Bence kadınlar bu yarışlara çok fazla düşünmeden ve önlem almadan girmiyorlar" diye ekliyor.'Denemeye cesaret et'Kadınların bu alanda sahip olabileceği potansiyel fizyolojik ve psikolojik avantajlar hakkında kesin olarak konuşamamamızın en büyük nedenlerinden biri, katılım sayılarının düşük olması. Ultra maraton başlangıç çizgilerindekilerin yaklaşık % 20'sini kadınlar oluşturuyor.İngiliz ultra maraton koşucusu Sophie Power tarafından koşuda cinsiyet eşitsizliklerini gidermek amacıyla kurulan SheRACES ağının araştırması, bunun nedenlerinin kadınların yeteneklerine ilişkin toplumsal algılardan, antrenman için gereken zamana veya etkinliklerde doğru desteğe erişime kadar uzandığını gösteriyor.Ancak yavaş da olsa, işler değişmeye başlıyor.Bu yılın başlarında, Yeni Zelanda'da düzenlenen bir patika koşusu, UTMB Dünya Serisi etkinlikleri arasında cinsiyet dağılımında 50: 50 oranına ulaşan ilk etkinlik oldu. Önde gelen bir İngiliz yarış organizatörü ise etkinliklerinde cinsiyet eşitliğini hedefleyen yeni bir girişim başlattı.Dr. Burden'a göre, toplum artık insan performansının sınırlarını farklı bir şekilde de ele alıyor."Tarihsel olarak, çoğu zaman [insanın sınırları] erkek modellerinden veya erkek sporlarından belirleniyor" diyor. "Şimdi bunu erkek performansının sınırları ve kadın performansının sınırları olarak ayırmaya başlıyoruz ve bu yapılması gereken bir ayrım... ancak daha iyi karşılaştırmalar yapabilmek için ultra maraton etkinliklerine daha fazla kadının katılması gerekiyor."Katılım söz konusu olduğunda, görünürlük çok önemli.Kaspersen, dünyanın en zorlu ultra maratonlarından biri olan Cocodona 250'de Rachel Entrekin'in tarihi zaferini, elit sporcular arasında "denemeye cesaret etmeleri" için bir "ilham kaynağı" olarak nitelendiriyor.Amatör seviyede ise Emily Fairs gibi isimler var. 22 yaşındaki ultra maraton koşucusu Fairs, her yaştan daha fazla kadını yarış başlangıç çizgilerine çekme misyonunun bir parçası olarak, antrenmanlarını ve yarışlarını sosyal medyada belgeliyor.Fairs, "Dayanıklılık antrenmanına gelince, işin içine giren ve korktuğumuz pek çok bileşen var, ancak başka bir kadının bunu yaptığını görünce 'Tamam, eğer o yapabiliyorsa, eğer gerekli araçlara, bilgiye, bu çılgın zorlu mücadelelerin hepsini yapabilecek yeteneğe sahipse, o zaman ben de yapabilirim. Ben ondan farklı değilim. O da benden farklı değil' diye düşünüyorsunuz" diyor.Fairs, içeriklerinin kadınları spor ayakkabılarını giymeye teşvik ettiğine dair binlerce mesaj aldığını söylüyor ve ultra maraton koşusunda kadınların son dönemdeki başarılarının sadece bir başlangıç olduğuna inanıyor."Oran bu kadar düşükken, kadınların neler yapabileceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Daha fazla kadının hızlandığını, spora girdiğini, kendilerini zorladığını ve rekorlar kırdığını görmeye başlıyoruz. Yani, 10-15 yıl sonra nerede olacağımızı kim bilebilir?"Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .