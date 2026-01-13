Jayden Oosterwolde imzayı atıyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde için yeni bir gelişme yaşandı.

ROMA İDDİALARI VARDI

Jayden Oosterwolde için Serie A ekibi Roma, resmi adımlar atmış ve sarı-lacivertlilere 13 milyon bonservis bedeli önermişti. Hollandalı futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı dile getirilmişti.

OOSTERWOLDE İÇİN YENİ KARAR

Süper Kupa finali sonrası Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki geleceği değişti. Tedesco, yönetime verdiği raporla 24 yaşındaki futbolcunun ayrılığına izin vermiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı oyuncunun sözleşmesini yenileyecek. Yeni sözleşmeye sıcak bakan Oosterwolde'nin takımdan ayrılığı bir süre daha ertelenmiş olacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 27 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.