Sezonu çifte kupayla bitirme şansını hala sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam etmek istiyor.
Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam etmek isteğini Portekizli hocaya iletti. Jesus, sarı-lacivertlilerde bir sezon daha kalmaya sıcak bakıyor. Koç'un ayrıca deneyimli çalıştırıcıya "Yıldız takviyesi" sözü verdiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Rangers'tan 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu renklerine bağlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşmasında Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan Wilfried Zaha'nın menajerini locada ağırlamıştı. Wolfsburg forması giyen 10 numara Lıca Waldscmidt ve Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki kalecisi Livakovic'te Fenerbahçe'nin transferde öncelikli hedefleri arasında.
Son Dakika › Spor › Jesus'la 1 sezon daha yola devam! Ali Koç Portekizli hocaya yıldız sözü verdi - Son Dakika