Jesus'la 1 sezon daha yola devam! Ali Koç Portekizli hocaya yıldız sözü verdi - Son Dakika
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Jesus'la 1 sezon daha yola devam! Ali Koç Portekizli hocaya yıldız sözü verdi

20.05.2023 10:54

Önümüzdeki sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'a birlikte çalışmaya devam etmek istediğini iletti. Koç'un "Yıldız takviyesi" sözü verdiği Portekizli hoca, kulüpte devam etmek yönünde olumlu düşünüyor.

Sezonu çifte kupayla bitirme şansını hala sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam etmek istiyor.

ALİ KOÇ'TAN JESUS'A YILDIZ SÖZÜ

Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam etmek isteğini Portekizli hocaya iletti. Jesus, sarı-lacivertlilerde bir sezon daha kalmaya sıcak bakıyor. Koç'un ayrıca deneyimli çalıştırıcıya "Yıldız takviyesi" sözü verdiği belirtildi.

TRANSFER LİSTESİNDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Fenerbahçe'nin Rangers'tan 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu renklerine bağlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşmasında Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan Wilfried Zaha'nın menajerini locada ağırlamıştı. Wolfsburg forması giyen 10 numara Lıca Waldscmidt ve Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki kalecisi Livakovic'te Fenerbahçe'nin transferde öncelikli hedefleri arasında.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Sen fenerbahçe başkanı olduğun sürece fener şampiyon olamaz Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
  • Mert kursun : aziz başkanı mumla arar olduk vay anasına gelen gideni aratır aliiiii şampiyonluk bagıra bagıra gidiyor geldin geleli yaprak kıpırdamadı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe'de düğüm çözüldü! Ali Koç'tan sözü alan Jesus, imzayı atıyor Fenerbahçe'de düğüm çözüldü! Ali Koç'tan sözü alan Jesus, imzayı atıyor

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Sözcü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jesus'la 1 sezon daha yola devam! Ali Koç Portekizli hocaya yıldız sözü verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jesus'la 1 sezon daha yola devam! Ali Koç Portekizli hocaya yıldız sözü verdi - Son Dakika
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