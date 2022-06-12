Mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezonda Arda Güler'den çok şey bekliyor. Portekizli hocanın, geçen sezon performansıyla taraftarı mest eden genç yıldız için hazırladığı plan ortaya çıktı.
Sporx'te yer alan habere göre, Genç oyuncuların gelişimini çok önemsediğini kendisiyle daha önce yapılan röportajlarda dile getiren Jesus, Arda Güler ile ilgili de özel bir plan içinde. Jesus, Arda Güler'in gelişiminin en iyi şekilde devam etmesi için bir program hazırlayacak ve oyuncudan da bu plana sadık kalmasını isteyecek. Jesus, Arda'yı taktiksel açıdan da geliştirmenin hesaplarını yapıyor. Teknik olarak oyuncuyu beğenen Jesus, Arda'nın takıma büyük güç katacağına inanıyor.
Jorge Jesus, Arda Güler için yaptığı açıklamada, "Takımdaki herkesi bireysel olarak çok iyi buldum. Arda henüz kariyerinin başında. Genç oyunculara her zaman dikkat etmeliyiz. Gelişecek ve daha da iyi bir futbolcu olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek - Son Dakika