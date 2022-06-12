Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek

Mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezonda Arda Güler'den çok şey bekliyor. Portekizli hocanın, geçen sezon performansıyla taraftarı mest eden genç yıldız için hazırladığı plan ortaya çıktı.

ARDA'NIN TAKIMA BÜYÜK GÜÇ KATACAĞINA İNANIYOR

Sporx'te yer alan habere göre, Genç oyuncuların gelişimini çok önemsediğini kendisiyle daha önce yapılan röportajlarda dile getiren Jesus, Arda Güler ile ilgili de özel bir plan içinde. Jesus, Arda Güler'in gelişiminin en iyi şekilde devam etmesi için bir program hazırlayacak ve oyuncudan da bu plana sadık kalmasını isteyecek. Jesus, Arda'yı taktiksel açıdan da geliştirmenin hesaplarını yapıyor. Teknik olarak oyuncuyu beğenen Jesus, Arda'nın takıma büyük güç katacağına inanıyor.

"GELİŞECEK VE DAHA İYİ BİR FUTBOLCU OLACAK"

Jorge Jesus, Arda Güler için yaptığı açıklamada, "Takımdaki herkesi bireysel olarak çok iyi buldum. Arda henüz kariyerinin başında. Genç oyunculara her zaman dikkat etmeliyiz. Gelişecek ve daha da iyi bir futbolcu olacak" ifadelerini kullanmıştı.