Sivasspor-Fenerbahçe maçında ilginç olay! Hakem istedi, Jesus üzerini değişti - Son Dakika
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Sivasspor-Fenerbahçe maçında ilginç olay! Hakem istedi, Jesus üzerini değişti

03.05.2023 21:34
Sivasspor-Fenerbahçe maçında ilginç olay! Hakem istedi, Jesus üzerini değişti

Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasında eşine az rastlanan bir olay meydana geldi. Mücadelenin yardımcı hakemi, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un giymiş olduğu montun rengi futbolcuların formasıyla aynı olduğu için üzerinden çıkartmasını talep etti. Portekizli çalıştırıcı, bu uyarının üzerine sarı renkte bir eşofman üzeri giydi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Dev heyecana sahne olan mücadelede Jesus'un giydiği montun rengi olay oldu.

JESUS'UN MONTU OLAY OLDU

Sivasspor-Fenerbahçe maçında yardımcı hakem Jorge Jesus'un lacivert montuyla Fenerbahçeli futbolcuların lacivert forması aynı olduğu için, Jorge Jesus'un başka mont giymesini istedi.

Sivasspor-Fenerbahçe maçına damga vuran olay! Hakem istedi, Jesus montunu değişti

SARI RENK EŞOFMAN GİYDİRDİLER

Jorge Jesus ise bu uyarının üzerine yardımcılarından farklı renkte bir üst istedi. Portekizli teknik adama sarı renkte bir eşofman üstü getirildi.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Fenerbahçe maçında ilginç olay! Hakem istedi, Jesus üzerini değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor-Fenerbahçe maçında ilginç olay! Hakem istedi, Jesus üzerini değişti - Son Dakika
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