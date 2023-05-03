Sivasspor-Fenerbahçe maçında ilginç olay! Hakem istedi, Jesus üzerini değişti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Dev heyecana sahne olan mücadelede Jesus'un giydiği montun rengi olay oldu.

JESUS'UN MONTU OLAY OLDU

Sivasspor-Fenerbahçe maçında yardımcı hakem Jorge Jesus'un lacivert montuyla Fenerbahçeli futbolcuların lacivert forması aynı olduğu için, Jorge Jesus'un başka mont giymesini istedi.

SARI RENK EŞOFMAN GİYDİRDİLER

Jorge Jesus ise bu uyarının üzerine yardımcılarından farklı renkte bir üst istedi. Portekizli teknik adama sarı renkte bir eşofman üstü getirildi.