Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi

Jhon Duran Fenerbahçe\'de şimdiden fırtına estirdi
23.07.2025 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, henüz hiçbir maçta forma giyemese de idmanlardaki performansıyla teknik ekipten tam not aldı. Yıldız oyuncu, antrenmanda attığı goller ve gösterdiği eforla adeta fırtına estirdi.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran hazırlık maçlarında daha forma giymedi, ancak teknik heyete kendini fazlasıyla ispatladı.

TEKNİK HEYETTEN TAM NOT ALDI

Türkiye'ye geldiğinde istenilen fizik gücünde olmayan Kolombiyalı forvet önce Portekiz'de bunu kapattı. Yıldız golcü ardından da idmandaki performansıyla teknik ekipten tam not aldı, en doğru seçim olduğunu gösterdi. Genç yıldız, şimdiden gösterdiği performansla takımda fırtına estirdi.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKABİLİR

Jhon Duran bugüne kadar riske edilmemek için hazırlık maçlarında kadroya alınmazken, artık Jose Mourinho'dan görev beklediği ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcının da yeni oyuncusunun maç performansını görmek istediği, bugün Al Ittihad ile oynanacak mücadelede şans verebileceği öğrenildi. Duran şans bulması halinde sarı-lacivertli futbolseverler ilk kez yeni golcüsü görebilecek.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Aydın’da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu Aydın'da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu
Bursa’daki feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Bursa'daki feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Obama’dan Trump’ın “darbe“ suçlamasına yanıt Obama'dan Trump'ın "darbe" suçlamasına yanıt
Bursa’da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 tutuklama Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 tutuklama
10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti 10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti

20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
20:09
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi
Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
19:47
Çeşme’de her gece sular kesilecek
Çeşme'de her gece sular kesilecek
18:10
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt
Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
08:13
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4’ü tutuklandı
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı
08:13
Kuruluş Osman’dan ayrılacağı iddia edilmişt Burak Özçivit’ten yanıt geldi
Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi
08:07
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
07:52
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
06:52
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 21:03:14. #7.11#
SON DAKİKA: Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.