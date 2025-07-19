Jhon Duran Fenerbahçe'ye Duyduğu Sevgiyi Anlattı - Son Dakika
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Jhon Duran Fenerbahçe'ye Duyduğu Sevgiyi Anlattı

19.07.2025 17:54
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran, taraftar sevgisinden memnun olduğunu ve hedeflere ulaşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Fenerbahçe'nin bonservisini kiraladığı Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, kendisine gösterilen sevgiye karşılık vermek için sabırsızlandığını belirtti.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan genç golcü, sarı-lacivertli takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Fenerbahçe'nin "çok büyük" kulüp olduğunu aktaran 21 yaşındaki oyuncu, "Çok büyük bir teknik direktörümüz ve çok iyi futbolcularımız var. Taraftarlarımızın gerek sokaklarda gerekse sosyal medyada göstermiş oldukları sevgi benim için çok önemliydi. Bir an önce takımımızın hedeflere ulaşmasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Burada bana gösterilen sevgiye karşılık verebilmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerine dair hatırlatmada bulunan Duran, Fenerbahçe'ye transfer sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Farklı ülkelerden teklifler vardı ama ben buraya gelmek istedim. Kulübümüzün projesini, teknik direktörümüzün hedeflerini duyduktan sonra buraya geldim. Çekişmeli bir ligde yer alarak, şampiyonluk için savaşacağım. Türkiye ligi önemli bir lig, ayrıca takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak istiyoruz. Dolayısıyla buraya gelmemin en iyi seçenek olacağını düşündüm ve vermiş olduğum karardan dolayı da çok mutluyum."

Aston Villa'dan takım arkadaşı Diego Carlos ile ilgili de Duran, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok fazla konuşmadım ama geleceğim belli olduktan sonra konuştum ve 'Beni karşılamaya hazır mısın, ben geliyorum' dedim. Kendisi her zaman benim için çok iyi bir takım arkadaşı oldu. Birlikte oynadığımız dönemde de bana çok fazla şey öğretti. Onun burada olması benim buraya hızlı bir şekilde alışmama da yardımcı oluyor. Kendisi iyi bir takım arkadaşı." şeklinde görüş belirtti.

Jose Mourinho'nun dünyanın en büyük teknik adamlarından olduğunu vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Kendisi ile iletişimimiz ben buraya gelmeden, Kolombiya'dayken başladı. Kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdim. Benim buraya gelmemi istedi. Bana kulübün projelerinden bahsetti. Bence o dünya tarihindeki en büyük teknik direktörlerden bir tanesi. Onunla çalışıp çok fazla şey öğrenecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Belirtmiş olduğum gibi benim için dünya tarihinin en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Şimdiye kadar benim çalıştığım en büyük teknik direktör."

Kendisine gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu da anlatan Duran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım arkadaşlarımla gayet iyi bir ilişkim var. Bazıları için çılgın bile diyebilirim ama onların burada beni karşılama biçimi çok hoştu. Aynı zamanda genç oyuncuların saçları kesiliyordu. Bu Kolombiya'da da gelenektir. Burada olduğunu bilmiyordum. Bizim için de çok eğlenceli anlardı. Onlarla takım arkadaşı olduğum için çok mutluyum. Bana göstermiş oldukları ilgi ve sevgiden dolayı çok mutluyum. Umarım en kısa sürede saha içerisinde de birbirimize alışıp, güzel başarılar elde ederiz. Sosyal medyada taraftarlarımızla ilgili çok video görmüştüm. Öncelikle onların Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyorum. Bu büyük kulübün, bu kadar büyük ve tutkulu taraftarları olduğunu bilmek çok güzel. Bu sezonla ilgili bizler ne istediğimizi biliyoruz. Her şeyden önce şampiyonluk için savaşacağız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz ki sezon bittiğinde hem onlar hem bizler mutlu olalım."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Kolombiya, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran Fenerbahçe'ye Duyduğu Sevgiyi Anlattı - Son Dakika

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