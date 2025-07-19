Jhon Duran Fenerbahçe'ye Transfer Olmaktan Mutlu - Son Dakika
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Jhon Duran Fenerbahçe'ye Transfer Olmaktan Mutlu

Jhon Duran Fenerbahçe\'ye Transfer Olmaktan Mutlu
19.07.2025 21:22
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, kulüpte olmaktan ve hedeflere ulaşmaktan mutluluk duyuyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sarı-lacivertli kulüpte olduğu için çok mutlu olduğunu ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardım etmek için sabırsızlandığını söyledi.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Jhon Duran, Portekiz kampında Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

İlk olarak duygu ve düşüncelerini aktaran Jhon Duran, "Burada olduğum için çok mutluyum, Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çok büyük bir teknik direktörümüz ve çok iyi futbolcularımız var. Taraftarlarımızın gerek sokaklarda gerekse sosyal medyada göstermiş oldukları sevgi benim için çok önemliydi. Bir an önce takımımızın hedeflere ulaşmasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Burada bana gösterilen sevgiye karşılık verebilmek için sabırsızlanıyorum"

Kariyer yolculuğunu anlatan Duran, "Kariyerimde hep güzel yerlerde ve güzel kulüplerde oynadım. Genel olarak futbolun hep çekişmeli olduğu liglerde mücadele ettim. Futbola Envigado altyapısında başladım, çok küçüktüm ama orada tecrübeli takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Daha sonra ABD'ye gittim, orada kısa bir süre geçirdim ama kariyer anlamında bana çok tecrübe kattığını düşünüyorum. Ardından İngiltere'ye gittim. İngiltere'de kariyerimin en önemli anlarını geçirdim. Orada çok şey öğrendim, güzel tecrübeler yaşadım. Sonra Arabistan'a gittim ve şimdi de buradayım. Burada bana gösterilen sevgiye karşılık verebilmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çekişmeli bir ligde yer alarak, şampiyonluk için savaşacağım"

Fenerbahçe'ye transfer sürecine de değinen Kolombiyalı golcü, "Farklı ülkelerden teklifler vardı ama ben buraya gelmek istedim. Kulübümüzün projesini, teknik direktörümüzün hedeflerini duyduktan sonra buraya geldim. Çekişmeli bir ligde yer alarak, şampiyonluk için savaşacağım. Türkiye Ligi önemli bir lig, ayrıca takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak istiyoruz. Dolayısıyla buraya gelmemin en iyi seçenek olacağını düşündüm ve vermiş olduğum karardan dolayı da çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Diego Carlos, iyi bir takım arkadaşı"

Aston Villa'dan takım arkadaşı olan Diego Carlos ile ilgili de Duran, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok fazla konuşmadım ama geleceğim belli olduktan sonra konuştum ve 'Beni karşılamaya hazır mısın, ben geliyorum' dedim. Kendisi her zaman benim için çok iyi bir takım arkadaşı oldu. Birlikte oynadığımız dönemde de bana çok fazla şey öğretti. Onun burada olması benim buraya hızlı bir şekilde alışmama da yardımcı oluyor. Kendisi iyi bir takım arkadaşı" dedi.

"Mourinho dünyanın en büyük teknik adamlarından biri"

Teknik Direktör Jose Mourinho'dan övgüyle bahseden Kolombiyalı oyuncu, "Kendisi ile iletişimimiz ben buraya gelmeden, Kolombiya'da iken başladı. Kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdim. Benim buraya gelmemi istedi. Bana kulübün projelerinden bahsetti. Bence o dünya tarihindeki en büyük teknik direktörlerden bir tanesi. Onunla çalışıp çok fazla şey öğrenecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Belirtmiş olduğum gibi benim için dünya tarihinin en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Şimdiye kadar benim çalıştığım en büyük teknik direktör" ifadelerini kullandı.

"Bana gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı çok mutluyum"

Burada çok iyi karşılandığının altını çizen başarılı oyuncu, "Takım arkadaşlarımla gayet iyi bir ilişkim var. Bazıları için çılgın bile diyebilirim ama onların burada beni karşılama biçimi çok hoştu. Aynı zamanda genç oyuncuların saçları kesiliyordu. Bu Kolombiya'da da var olan gelenektir. Burada olduğunu bilmiyordum. Bizim için de çok eğlenceli anlardı. Onlarla takım arkadaşı olduğum için çok mutluyum. Bana göstermiş oldukları ilgi ve sevgiden dolayı çok mutluyum. Umarım en kısa sürede saha içerisinde de birbirimize alışıp, güzel başarılar elde ederiz" diye konuştu.

Camianın 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayan Jhon Duran, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Sosyal medyada taraftarlarımızla ilgili çok video görmüştüm. Öncelikle onların Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyorum. Bu büyük kulübün, bu kadar büyük ve tutkulu taraftarları olduğunu bilmek çok güzel. Bu sezonla ilgili bizler ne istediğimizi biliyoruz. Her şeyden önce şampiyonluk için savaşacağız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz ki sezon bittiğinde hem onlar hem bizler mutlu olalım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran Fenerbahçe'ye Transfer Olmaktan Mutlu - Son Dakika

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