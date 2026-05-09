Jhon Duran\'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yollarını ayırdığı Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken bir harekete imza attı. Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi.
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya hesaplarından daha önce de vatandaşı Davinson Sanchez'in Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşımını beğenen Jhon Duran'a büyük tepki gösterdi.
