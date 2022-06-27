Jimnastik şampiyonası çekişmeli geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Jimnastik şampiyonası çekişmeli geçti

27.06.2022 11:28
Jimnastik şampiyonası çekişmeli geçti

Malatya'da 2021-2022 Sezonu Cimnastik Analig Yarı Final Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Malatya'da 2021-2022 Sezonu Cimnastik Analig Yarı Final Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Cimnastik Salonunda 6 erkek, 7 kız takım ve 55 sporcunun katılımıyla iki gün süren Cimnastik Analig Yarı Final Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Cimnastik Analig Yarı Final müsabakaları sonunda erkeklerde, Gaziantep birinci, Şırnak ikinci, Kilis üçüncü ve Malatya dördüncü oldu.

Kızlarda ise Malatya birinciliği, Gaziantep ikinciliği, Diyarbakır üçüncülüğü ve Elazığ dördüncülüğü elde etti. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya'da yaz spor kursları başladı Malatya'da yaz spor kursları başladı Battalgazili gençler yaz tatilini doyasıya yaşayacak Battalgazili gençler yaz tatilini doyasıya yaşayacak
Kaynak: İHA

Gaziantep, gençlik, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jimnastik şampiyonası çekişmeli geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğarak katletti! Cinayet sebebi ise süpürgenin sesinden rahatsız olması...
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:21 Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
10:50 Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, "Acı çekiyordu, kurtardım" sözleri
10:45 Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 11:34:56. #1.12#
SON DAKİKA: Jimnastik şampiyonası çekişmeli geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement