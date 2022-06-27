Jimnastik şampiyonası çekişmeli geçti

Kızlarda ise Malatya birinciliği, Gaziantep ikinciliği, Diyarbakır üçüncülüğü ve Elazığ dördüncülüğü elde etti. - MALATYA

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Cimnastik Salonunda 6 erkek, 7 kız takım ve 55 sporcunun katılımıyla iki gün süren Cimnastik Analig Yarı Final Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

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