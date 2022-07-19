Joao Pedro'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atmayı atacak. Galatasaray ile de çok kez ismi anılan tecrübeli golcü geçen sezon Cagliari formasıyla 39 maçta 13 gol 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe 'nin prensipte anlaşma sağladığı Joao Pedro , İstanbul 'a geldi. Pedro, İtalya 'nın Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Ailesiyle birlikte gelen Pedro'yu Fenerbahçeli yetkililer karşılarken, oyuncu ve ailesi kendileri için ayarlanan araçla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu - Son Dakika

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