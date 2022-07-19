Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu - Son Dakika
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Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu

19.07.2022 10:01

Galatasaray ile de çok kez ismi anılan Joao Pedro, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini nihayete erdirmek için İstanbul'a iniş yaptı. Cagliari'den transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 39 maçta 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Joao Pedro, İstanbul'a geldi. Pedro, İtalya'nın Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Ailesiyle birlikte gelen Pedro'yu Fenerbahçeli yetkililer karşılarken, oyuncu ve ailesi kendileri için ayarlanan araçla havalimanından ayrıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK

Joao Pedro'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atmayı atacak. Galatasaray ile de çok kez ismi anılan tecrübeli golcü geçen sezon Cagliari formasıyla 39 maçta 13 gol 4 asist kaydetti.

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Kaynak: DHA

Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu - Son Dakika

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