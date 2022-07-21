Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir.

Sarı-lacivertli kulüp, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Joao Pedro, İtalya, Spor, Son Dakika

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