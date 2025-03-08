Jokic'ten Tarihi Triple-Double ile Zafer - Son Dakika
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Jokic'ten Tarihi Triple-Double ile Zafer

Denver Nuggets, Jokic'in tarihi performansıyla Suns'ı uzatmada 149-141 mağlup etti.

08.03.2025 12:19
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NBA'de Denver Nuggets, konuk ettiği Phoenix Suns'ı uzatmalara giden maçta 149-141'lik skorla mağlup etti. Denver'da Nikola Jokic, 31 sayı, 22 asist ve 21 ribaund ile oynarken, NBA tarihinde en az 30 sayı, 20 asist ve 20 ribaund ile triple double yapan ilk basketbolcu oldu.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers deplasmanda karşılaştığı Charlotte Hornets'ı 118-117'lik skorla mağlup etti ve üst üste 13, toplamda da 53. galibiyetini elde etti. Cleveland'da Donovan Mitchell 24 sayı, 3 ribaund, Darius Garland 20 sayı ve Evan Mobley de 19 sayı, 10 ribaund ile mücadele etti. Bu sezon art arda 9, toplamda da 48. yenilgisini alan Charlotte'ta ise Miles Bridges'ın 46 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Nikola Jokic, triptle double yaptı, Denver evinde kazandı

Denver Nuggets, Ball Arena'da mücadele ettiği Phoenix Suns'ı uzatmalarda 149-141'lik skorla yendi. Ligde 41. galibiyetini kazanan Denver'da Nikola Jokic, 31 sayı, 22 asist ve 21 ribaund ile oynadı. Jokic, bu performansıyla NBA tarihinde en az 30 sayı, 20 asistle ve 20 ribaund ile triple double yapan ilk basketbolcu oldu. Bu sezonki 34. mağlubiyetini alan Phoenix'te Devin Booker 34 sayı, Kevin Durant da 29 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 117 - Cleveland Cavaliers: 118

Toronto Raptors: 118 - Utah Jazz: 109

Dallas Mavericks: 111 - Memphis Grizzlies: 122

Oklahoma City Thunder: 107 - Portland Trail Blazers: 89

Miami Heat: 104 - Minnesota Timberwolves: 106

Denver Nuggets: 149 - Phoenix Suns: 141

Sacramento Kings: 127 - San Antonio Spurs: 109

Los Angeles Clippers: 105 - New York Knicks: 95 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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