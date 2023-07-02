Jorge Jesus Al Hilal ile anlaştı - Son Dakika
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Jorge Jesus Al Hilal ile anlaştı

Jorge Jesus Al Hilal ile anlaştı

02.07.2023 09:56

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, eski takımı Al Hilal ile anlaşma sağladı. Suudi Arabistan ekibi, Jesus'un transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Jesus'un adı daha önce Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılsa da Al Hilal'e geri döndü. Al Hilal, Jesus'un takımın yeni teknik direktörü olduğunu yayınladığı video ile duyurdu. Jesus'un Fenerbahçe'deki performansı ise 54 maçta 36 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile anlaştı.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

Jorge Jesus'un adı son dönemlerde Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılsa da kulüp takımı olan ve eski çalıştırdığı Al Hilal'in başına geçti. Suudi takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hikayenin yarım kalan sayfaları var" ifadeleri kullanılarak Jorge Jesus'un transferi duyuruldu.

AL HİLAL, NEVES VE KOULİBALY TRANSFERLERİ İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Al Hilal, yayınladığı video ile Jorge Jesus'un takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan ekibi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly hamleleriyle dikkat çekmişti.

SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI İDDİALARI VARDI

Jorge Jesus için sezon içerisinde Brezilya Milli Takımı iddiaları gündeme gelmişti.

Sezonun son bölümü ve bitişiyle birlikte ise Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları yükselmişti.Portekizli teknik adam, 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Al Hilal'in başına geçti.

JESUS'UN FENERBAHÇE KARNESİ

Jorge Jesus, bu sezon Fenerbahçenin başında 54 maça çıkarak 36 galibiyet 10 beraberlik 8 mağlubiyet elde etti. Puan ortalaması ise 2,18 oldu.

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SON DAKİKA: Jorge Jesus Al Hilal ile anlaştı - Son Dakika
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