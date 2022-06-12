Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de mesaiye başladı. Portekizli hoca sosyal medya hesabından bir video paylaşırken, sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çeken bir ayrıntı oldu.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdiği anlara ait görüntüleri paylaşan Jorge Jesus, "Yeni iş yerimizde ilk günümüz. Biz hazırız." ifadelerini kullandı. Portekizli hocanın talebi doğrultusunda tesislerin duvarlarına Fenerbahçe'nin kazandığı kupaların fotoğraflarının asılması sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi - Son Dakika