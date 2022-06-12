Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi - Son Dakika
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Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi

12.06.2022 21:04

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile görüştüğü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin duvarlarında Fenerbahçe'nin kazandığı kupaların yer alması fikri hayata geçti. Portekizli hoca sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Yeni iş yerimizde ilk günümüz. Biz hazırız." ifadelerini kullanırken tesislerin de değişimi gözler önüne serildi.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de mesaiye başladı. Portekizli hoca sosyal medya hesabından bir video paylaşırken, sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çeken bir ayrıntı oldu.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı! Tüm taraftarlar videodaki aynı detaya dikkat çekti

"BİZ HAZIRIZ"

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdiği anlara ait görüntüleri paylaşan Jorge Jesus, "Yeni iş yerimizde ilk günümüz. Biz hazırız." ifadelerini kullandı. Portekizli hocanın talebi doğrultusunda tesislerin duvarlarına Fenerbahçe'nin kazandığı kupaların fotoğraflarının asılması sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı! Tüm taraftarlar videodaki aynı detaya dikkat çekti
Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
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Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi - Son Dakika
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